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CSJAR: Jóvenes infractores a la ley penal realizarán labores comunitarias en el archivo de la Corte

Acciones forman parte de las medidas socioeducativas dispuestas por el SOA de Cerro Colorado.

Un grupo de adolescentes en conflicto con la ley inicia labores de servicio comunitario en el Archivo de Río Seco de Arequipa. Fuente: difusión.
Un grupo de adolescentes en conflicto con la ley inicia labores de servicio comunitario en el Archivo de Río Seco de Arequipa. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer el proceso de rehabilitación y reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, un grupo de jóvenes inició este miércoles labores de prestación de servicios a la comunidad en el Archivo de Río Seco de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Durante su primera jornada, la coordinadora del Archivo Central, Jeannine Pastor Irribarren, brindó una inducción sobre el adecuado manejo, ordenamiento y clasificación de expedientes judiciales, labores en las que participarán los adolescentes como parte de las medidas socioeducativas impuestas.

La participación de estos jóvenes es posible gracias a las coordinaciones efectuadas entre el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, y el responsable del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) de Cerro Colorado, Andrés Manrique.

Estas acciones buscan contribuir de manera efectiva al proceso de rehabilitación de los adolescentes, promoviendo valores de responsabilidad y disciplina mediante actividades de servicio comunitario. Asimismo, permitirán apoyar las labores de organización documental que desarrolla esta corte superior.

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