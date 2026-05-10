¿Buscas trabajo? El MTPE oferta junto a grandes empresas más de 1.400 puestos laborales este jueves 14, ¿cómo participar?

El Ministerio de Trabajo realizará la Gran Registratón Laboral en el Rímac, ofreciendo 1.475 vacantes de empleo en colaboración con 12 empresas privadas. La jornada será el 14 de mayo. | Foto: Andina

El Ministerio de Trabajo realizará la Gran Registratón Laboral en el Rímac, ofreciendo 1.475 vacantes de empleo en colaboración con 12 empresas privadas. La jornada será el 14 de mayo. | Foto: Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará una nueva edición de la Gran Registratón Laboral en el distrito del Rímac, donde ofrecerá 1.475 vacantes de empleo formal en coordinación con 12 empresas privadas. La actividad está dirigida a personas mayores de 18 años que se encuentren desempleadas y busquen incorporarse al mercado laboral en Lima Metropolitana.

La jornada se desarrollará el jueves 14 de mayo en la Biblioteca Municipal Armando Filomeno, ubicada en la avenida Lorenzo de Encalada N.º 458, en el Rímac. La atención será desde las 8.30 a. m. hasta la 1.00 p. m. y permitirá que los asistentes participen en procesos de selección para diversos puestos laborales en áreas de seguridad, atención al cliente, limpieza, almacén, cocina y producción.

TE RECOMENDAMOS ¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Vigilante que falleció tras ser atropellado por mujer ebria había dejado su puesto de venta de pulseras en busca de mejores ingresos

Empresas ofrecerán vacantes en seguridad, restaurantes y tiendas

Entre las empresas participantes figura ISEG Perú, que ofrecerá 500 vacantes para prevencionistas de pérdida, además de plazas para agentes de seguridad y operadores de cámaras. Grupo Eulen también contará con puestos para operarios de producción, limpieza y almacén.

Otras compañías como Tiendas Tambo, Konecta y Tiendas Mass buscarán personal para labores de atención al cliente y funciones multifuncionales. Asimismo, cadenas de restaurantes como Pardos Chicken, Planet Chicken, Pasquale y Mr. Shao ofrecerán vacantes para anfitriones, ayudantes de cocina y personal de delivery.

También participarán empresas como Grupo Pionier, Tagumédica, Odisea Corporación, Pickadeli y Pert Ingenieros, que requieren personal para puestos relacionados con lavandería, electricidad, seguridad, almacén y conducción, con licencia A2B.

¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes?

El MTPE informó que las personas interesadas deberán presentar su DNI físico y llevar su currículum vitae el día del evento. Además, se requiere contar con secundaria completa y no tener actualmente un empleo formal.

Durante la Registratón Laboral, los asistentes también podrán acceder gratuitamente a servicios de capacitación orientados al fortalecimiento de habilidades laborales y a la mejora de la empleabilidad. El ministerio precisó que los postulantes tienen la opción de realizar una inscripción previa mediante un formulario virtual habilitado para esta convocatoria.

La actividad se desarrollará en alianza con el Proyecto Perú Social, el programa 'Sí Frontera', la Cooperación Técnica Alemana para el Desarrollo y la Implementación de GIZ y la Municipalidad del Rímac.