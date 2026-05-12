Campeón de ciclismo murió tras accidente en VES: combi que abordó tiene más S/20.000 en papeletas

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El choque entre una combi y un bus en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 17, en el distrito de Villa El Salvador, dejó dos muertos y 12 heridos la madrugada del 11 de mayo. Una de las víctimas mortales fue Deyvis Herrera Poma, un deportista de 21 años que fue campeón nacional de ciclismo de pista en el 2023.

El aparatoso accidente se produjo alrededor de las 5.25 a. m. en las inmediaciones del paradero Capilla, cuando la miniván que cubría la ruta Villa El Salvador-Plaza Norte impactó por la parte posterior de un bus de transporte público de la empresa ETUL4SA. A raíz de la colisión, la parte delantera de la unidad menor terminó completamente destruida.

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Campeón de ciclismo falleció en accidente

Deyvis Herrera era un destacado atleta que nació en Pisco, en la región de Ica. Fue campeón nacional de pista en 2023 y subcampeón nacional de un kilómetro contrarreloj. Asimismo, era preseleccionado y formaba parte de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, que expresó su pesar tras la muerte del deportista.

La otra víctima mortal del siniestro fue David Ocharán Zapata, un chef de 53 años experto en la preparación de diversos platos. Vivía en el distrito de Cerro Azul y era conocido entre sus vecinos por la elaboración de pizzas, dulces y ceviche. Ambos viajaban en la zona delantera de la combi siniestrada, lo que agravó su situación.

Nota de pesar por la muerte de Deyvis Herrera

Vehículo registra cuantiosa multa en papeletas

Tras el accidente, el chofer de la miniván se dio a la fuga y abandonó a las víctimas y a su vehículo de placa D1Y-963. Según Latina, la unidad registra papeletas con una deuda superior a S/20.000, lo que llama la atención sobre cómo seguía circulando pese a la acumulación de multas.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador (Tercer Despacho) señaló que su personal se apersonó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Entre las primeras medidas, dispuso el levantamiento de los dos cuerpos, así como el recojo de evidencias y la práctica de pericias por parte de la Policía Nacional.

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