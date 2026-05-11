Pataz: Este fue el importante arsenal de guerra incautado tras un enfrentamiento

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En una acción conjunta realizada en el desarrollo de la Operación Águila Dorada, las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, dieron un duro golpe a las mafias del oro en Pataz, al confirmar el hallazgo de un arsenal de guerra utilizado por sicarios al servicio de estas redes criminales en esta zona de La Libertad.

La institución castrense detalló que el 9 de mayo, a las 21.00 horas, mediante información de inteligencia militar y una denuncia policial presentada por una ciudadana ante la comisaría de Alto Pataz, el Comando Unificado Pataz tomó conocimiento de la presencia de sujetos armados que habían tomado por asalto el nivel de labor minera 2820.

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Ingresaron y realizaron disparos contra trabajadores y supervisores de dicha operación minera.

Sin embargo, mediante un planeamiento táctico-operativo y una intervención coordinada entre las FFAA y la PNP, una brigada especial logró sorprender a los delincuentes armados, quienes, al advertir la presencia militar y policial, hicieron disparos continuos y detonaron cargas explosivas, por lo que se produjo un enfrentamiento de fuego cruzado.

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La presión sostenida durante la operación obligó a los sujetos armados a emprender la fuga por el interior de la bocamina, al abandonar armamento de guerra, explosivos, municiones y pertrechos militares.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por tres fusiles automáticos ligeros (FAL) con series 53325, 55361 y uno con serie limada; asimismo, tres fusiles Galil sin número de serie, un fusil R15, serie MSA090540, tres escopetas sin número de serie, ocho cargadores de FAL, un cargador de R15, aproximadamente 1.000 cartuchos calibre 5.56 y 7.62, y 500 cartuchos de perdigón calibre 12.

Además, 25 cartuchos de explosivos, 10 paquetes de 20 unidades cada uno de fulminantes con cordón detonante, un rollo de cordón detonante eléctrico y un casco Kevlar.

Pese a un gran despliegue del Comando Operacional del Norte, a través del Comando Unificado Pataz (Cupaz), no se logró detener a ningún sospechoso de estas organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

Tampoco se ha determinado la procedencia del armamento. Expertos en seguridad consultados por La República dijeron que se requiere una investigación conjunta entre la Fiscalía, la Policía y la Contrainteligencia Militar para destapar una presunta red de corrupción.

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Según informes policiales, habría malos elementos uniformados que habrían vendido o alquilado armas y municiones a organizaciones criminales. El caso podría exponer la infiltración criminal en las Fuerzas Armadas.

“Nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional enfrentan operaciones complejas contra estructuras criminales que buscan sembrar violencia y mantener economías ilegales en la zona. El trabajo del Comando Unificado Pataz evidencia capacidad operativa, cohesión y firme decisión para proteger a la población, restableciendo el orden, el principio de autoridad con profesionalismo, valor y respeto al marco legal. Somos el Estado peruano presente y firme en defensa de la seguridad”, expresó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia.

Recalcó que el Comando Unificado Pataz continuará ejecutando operaciones integradas en el marco del estado de emergencia vigente, orientadas a preservar el orden interno, proteger a la población y combatir las actividades ilícitas vinculadas a la minería ilegal y las organizaciones criminales en la región.