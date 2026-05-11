Solo este distrito del Perú descansará este 14 de mayo tras oficialización de feriado no laborable por parte del gobierno

La provincia de Yauyos, en Lima, establecerá un feriado no laborable el 14 de mayo, según una ordenanza municipal, para facilitar la participación en las fiestas del Señor de la Ascensión de Cachuy. | Foto: Andina/Prelatura de Yauyos/Composición LR

La provincia de Yauyos, en Lima, establecerá un feriado no laborable el 14 de mayo, según una ordenanza municipal, para facilitar la participación en las fiestas del Señor de la Ascensión de Cachuy. | Foto: Andina/Prelatura de Yauyos/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La provincia de Yauyos, ubicada en la región Lima, tendrá este miércoles 14 de mayo un feriado no laborable oficializado mediante una ordenanza municipal publicada en el Diario Oficial El Peruano. La disposición alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado y busca facilitar la participación de la población en las celebraciones religiosas dedicadas al Señor de la Ascensión de Cachuy.

La medida fue aprobada por la Municipalidad Provincial de Yauyos en el marco de las fiestas patronales que se desarrollan cada año en honor al patrono de la provincia y sus 33 distritos. Además de las actividades religiosas, durante estos días también se realizan eventos culturales y tradicionales que reúnen a visitantes de diferentes partes del país.

TE RECOMENDAMOS ¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA PIDE ANULAR ACTAS Y LA DERECHA YA VE DEMONIOS EN TODOS LADOS! | ARDE TROYA

Oficialización del feriado no laborable por parte de la Municipalidad Provincial de Yauyos. Foto: difusión

¿Por qué habrá feriado no laborable este 14 de mayo en Yauyos?

La ordenanza municipal 003-2026-MPY establece que cada 14 de mayo será declarado día feriado no laborable en toda la provincia de Yauyos. Según el documento, la decisión busca institucionalizar esta fecha debido a la relevancia que tiene la festividad religiosa del Señor de la Ascensión de Cachuy para la población local.

Las autoridades señalaron que esta disposición permitirá que trabajadores, funcionarios, visitantes y la ciudadanía participen en las actividades programadas por la festividad. Asimismo, se indicó que en el sector público las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas posteriormente, según lo disponga cada entidad, mientras que en el sector privado el acuerdo deberá realizarse entre el empleador y los trabajadores.

PUEDES VER: Aparatoso choque entre combi y bus en la Panamericana Sur deja dos muertos y varios heridos en Villa El Salvador

Señor de la Ascensión de Cachuy: la festividad que paralizará actividades en Yauyos

La celebración se desarrolla principalmente en el distrito de Catahuasi y tiene como uno de sus principales actos la peregrinación hacia el santuario ubicado en Cachuy. Durante el recorrido, los fieles atraviesan zonas montañosas como muestra de agradecimiento por favores recibidos o para realizar peticiones vinculadas a la salud, el trabajo y el bienestar familiar.

Para este año se prevé la llegada de numerosos visitantes del 9 al 15 de mayo, tanto de distintas regiones del Perú como del extranjero. Debido a la masiva asistencia de devotos, las autoridades consideran que esta celebración representa una de las actividades religiosas más importantes de la provincia de Yauyos.