Esta forma de turismo permite que el visitante conozca las costumbres de la ciudad o país de una forma más cercana y personal. Foto: Inkayni Perú Tours/Instagram

Esta forma de turismo permite que el visitante conozca las costumbres de la ciudad o país de una forma más cercana y personal. Foto: Inkayni Perú Tours/Instagram

¿Aún no tienes planes? El término turismo vivencial se ha vuelto viral en redes sociales últimamente, por un episodio de "Al fondo hay sitio". Fuera de las divertidas escenas de la serie, es una forma diferente y llamativa de conocer un lugar. Entérate de más detalles en esta nota.

¿Qué es el turismo vivencial?

También conocido como turismo de inmersión, se enfoca en conocer un país, ciudad o lugar a través de una conexión directa con su historia, población, gastronomía y cultura. Su objetivo principal es que el viajero tenga una experiencia de viaje holística y que comprenda de forma más profunda la historia de un destino turístico.

¿Qué destinos puedes visitar haciendo turismo vivencial?

Si estás interesado en esta forma distinta de viajar, es importante que sepas que la mayoría de destinos del mundo ofrecen tours con turismo vivencial y que se vuelve una experiencia cada vez más popular. Siguiendo esa línea, te presentamos una lista de lugares que puedes visitar en Perú usando el turismo de inmersión.

Valle Sagrado del Cusco

Este es el destino de turismo vivencial más conocido y promocionado del Perú a nivel internacional. El Valle Sagrado alberga a muchísimas comunidades campesinas en localidades como Chinchero, Ollantaytambo y Oropesa. Estas poseen culturas ancestrales y son el combo perfecto para un viaje inolvidable.

Pasear por el pueblo es como como visitar una ciudad museo. Además, puedes disfrutar los maravillosos paisajes del río Vilcanota y el Valle Sagrado de los Incas. También puedes conocer a una comunidad que tiene vivas las costumbres de la época inca, en la que resalta la textilería y la agricultura. Los turistas incluso podrán intentar estas actividades y degustar de deliciosas comidas tradicionales.

Callejón de Huaylas

Otro punto muy conocido para el turismo vivencial es el Callejón de Huaylas, en la región Áncash. Sus pobladores atesoran sus costumbres y conocimientos ancestrales y son conocidos por ser un destino muy cariñoso con los turistas.

Su paisaje lleno de picos nevados parece salido de una postal. Podrás realizar paseos por lagunas de aguas color turquesa y floridos campos, además de degustar de su deliciosa gastronomía.

Lago Titicaca

Este mítico lago es otro lugar de turismo vivencial por excelencia. Su gran atractivo son las comunidades aimaras de los Uros que viven en las islas flotantes construidas con totora, una fibra vegetal que crece en las orillas del lago.

Sus pobladores son muy amables y le dan la bienvenida a los turistas pronunciando la expresión "kamisaraki" (“¿Qué tal?” en idioma aimara). Su cultura se centra en la artesanía y la construcción de embarcaciones a base de totora, la pesca y los espectaculares trajes típicos coloridos que usan a diario.

"Al fondo hay sitio": 'Pepe' se convirtió en señor de 'Chupán' para 'turismo vivencial' de Laia

"Al fondo hay sitio" tiene preparada varias sorpresas y reveses en su capítulo 206. El impacto que tuvo la llegada de Laia a la serie de América Televisión es innegable. La expareja de Cristóbal no solo ha remecido el status en su casa, sino que también le ha robado el corazón a los Gonzales, quienes se ofrecieron brindarle un 'turismo vivencial' en su hogar.

Para sorpresa de los fans, la familia de Jimmy se tomó este trabajo muy en serio. 'Pepe' se disfrazó del señor de 'Chupán', una versión 'alcohólica' del Sipán original para darle la mejor experiencia a la extranjera. Jimmy también formó parte del show y parece ser el más emocionado. VIDEO: América Televisión