Fiscalía solicita 7 años de prisión para mototaxista que fue embestido por auto y quedó postrado

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Jesús Huaroto, un mototaxista que fue embestido por un automóvil en Lurigancho-Chosica y quedó postrado tras el accidente, podría ir a la cárcel. Su hijo alertó que el Ministerio Público ha solicitado 7 años y 6 meses de pena efectiva para su padre, pese a que él fue víctima del siniestro.

Asimismo, denunció que para Jhon Quichca, el conductor del auto que habría provocado el incidente, la Fiscalía habría solicitado la misma pena, pero de ejecución suspendida, lo que lo libraría de ir a prisión.

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Mototaxista quedó en cama tras colisión

David Huaroto señaló a Latina que su padre se encuentra postrado desde que ocurrió el accidente, en setiembre de 2025. En imágenes del siniestro, se aprecia que la mototaxi que manejaba su progenitor intentó girar en una esquina cuando un auto negro apareció y lo impactó a toda velocidad.

Según el hijo de la víctima, en otros videos grabados por testigos, se apreciaría que el chofer del carro se encontraba en estado de ebriedad. Además, precisó que cuentan con los resultados de un dosaje etílico que comprobaría que Quichca consumió bebidas alcohólicas antes del accidente, algo que la Fiscalía no habría tomado en cuenta.

Víctima del siniestro podría ir a prisión

Pese a estos elementos, David señaló que ahora es su padre quien enfrenta el pedido de ir a la cárcel y no el conductor del auto. Según dijo, en un principio Jhon Quichca tuvo que ir a prisión preventiva porque no pudo acreditar su arraigo laboral y domiciliario.

Sin embargo, ahora habría logrado acreditar que convive con otra persona y que tiene un contrato laboral con una empresa. Además, la Fiscalía habría considerado que Quichca es un buen ciudadano que no registra antecedentes penales. “De esta manera han logrado de que se esté justificando todo esto”, afirmó el hijo del mototaxista.

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