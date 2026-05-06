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Jorge y Ricardo demandan a Indecopi por rechazar registro de ‘Hablando Huevadas’: “Voy hasta las últimas”

Los comediantes aseguraron que iniciaron acciones legales contra la entidad luego de que esta rechazara nuevamente el registro de su marca por considerar que el término atentaría contra "la moral y las buenas costumbres".

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron acciones legales contra la entidad estatal. Foto: Composición LR
Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron acciones legales contra la entidad estatal. Foto: Composición LR
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El conflicto entre Jorge Luna, Ricardo Mendoza e Indecopi volvió a escalar. Durante la más reciente edición de ‘Hablando Huevadas’, los comediantes anunciaron que iniciaron acciones legales contra Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual luego de que este rechazara nuevamente el registro de la marca de su programa.

La decisión de los humoristas se da después de varios intentos fallidos para registrar oficialmente el nombre 'Hablando Huevadas', el cual, según explicaron, habría sido observado por el uso del término “huevadas”, considerado por el organismo como contrario a la moral y las buenas costumbres.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza anuncian acciones legales contra Indecopi

Durante la transmisión de su programa, Jorge Luna aseguró que la denuncia ya fue admitida a trámite y afirmó que continuará el proceso hasta las últimas consecuencias.

“Paso a notificarle, con cero comedia, a Indecopi que nos ha negado el registro de nuestra marca. Ya le inicié y fue aprobado el juicio. Los estoy demandando y voy a ir hasta las últimas”, expresó frente a su público.

Asimismo, sostuvo que buscará que se revise la negativa del organismo respecto al registro de la marca. “El juez tiene que exigir que Indecopi me debe el registro de mi marca y proteja mis derechos como emprendedor peruano. […] Lo tengo registrado en siete países. No puede ser que en mi país no me la den”, agregó.

Por su parte, Ricardo Mendoza cuestionó que la marca siga sin ser registrada pese al alcance internacional que tienen desde hace varios años. “Es la única que ha llenado el Madison Square Garden, la única que tiene premios internacionales”, comentó el humorista.

No es la primera vez que Indecopi rechaza la marca 'Hablando Huevadas'

La disputa entre los conductores de HH e Indecopi no es reciente. En anteriores oportunidades, el organismo ya había rechazado el registro de la marca al considerar que el término utilizado podría vulnerar las normas relacionadas con la moral y las buenas costumbres dentro del sistema de propiedad intelectual.

Al respecto, Jorge Luna y Ricardo Mendoza cuestionaron en uno de sus programas que otras marcas con expresiones coloquiales sí hayan logrado ser registradas en el país. Entre ellas mencionaron 'La Peña del Carajo', utilizada como ejemplo para mostrar su desacuerdo con los criterios aplicados por la entidad estatal.

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