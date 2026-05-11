Importante recinto para los Juegos Panamericanos Lima 2027 ya se encuentra en plena remodelación, según el IPD: buscará certificación internacional

El Instituto Peruano del Deporte avanza en la remodelación de la pista atlética del Estadio Atlético de la Videna, preparándose para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. | Foto: Andina/Composición LR

El Instituto Peruano del Deporte avanza en la remodelación de la pista atlética del Estadio Atlético de la Videna, preparándose para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. | Foto: Andina/Composición LR

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) continúa con los trabajos de remodelación de la pista atlética del Estadio Atlético de la Videna como parte de la preparación para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. La intervención incluye la renovación total de la superficie deportiva y nuevas adecuaciones técnicas que permitirán obtener una certificación internacional Clase 1.

Durante una inspección realizada en las instalaciones, el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, supervisó el avance de las obras y destacó la importancia de modernizar los escenarios deportivos destinados a competencias nacionales e internacionales. Los trabajos también contemplan mejoras para paradeportistas y la renovación del campo de calentamiento.

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IPD moderniza la pista atlética de la Videna para competencias internacionales

La obra comprende el retiro completo del recubrimiento actual de caucho mediante maquinaria especializada. Posteriormente, se ejecutará el fresado de la carpeta asfáltica para instalar una nueva superficie nivelada que cumpla con estándares internacionales exigidos para competencias oficiales de atletismo.

Luego de este proceso, se colocarán nuevos rollos de pista atlética y se realizará el pintado reglamentario de líneas. Además, el escenario deberá pasar un periodo técnico de curado antes de someterse a la certificación internacional Clase 1, requisito para validar marcas deportivas y albergar torneos oficiales de alto nivel.

Videna contará con nuevas mejoras inclusivas para paradeportistas rumbo a Lima 2027

Las obras también incluyen la renovación de implementos deportivos, nuevas jaulas y círculos de lanzamiento, así como la instalación de tablas de batida para pruebas de salto. Entre las adecuaciones previstas, destaca la incorporación de puntos de anclaje para sillas de lanzamiento destinadas a paradeportistas.

El IPD informó, además, que el campo de calentamiento del Estadio Atlético será intervenido con trabajos similares de modernización. Según el cronograma establecido, las labores culminarán a finales de agosto y dejarán el recinto completamente habilitado para futuras competencias nacionales e internacionales rumbo a Lima 2027.