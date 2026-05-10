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Sociedad

¿Calor en el Día de la Madre? Esto dice el pronóstico del Senamhi para la costa, sierra y selva

El organismo proyecta una variación en las temperaturas, con valores que podrían alcanzar hasta los 36 °C en la costa norte. Conozca las estimaciones y tome sus precauciones.

Pronóstico del clima en el Día de la Madre
Pronóstico del clima en el Día de la Madre | Foto: Andina/Melina Mejía
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió su pronóstico climático para este domingo 10 de mayo, fecha en que se conmemora el Día de la Madre. Según el organismo, se anticipa el aumento de la temperatura diurna, principalmente en la costa norte y sur y a lo largo de la sierra, debido a la escasa nubosidad durante el mediodía. Esto favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta.

Asimismo, sostiene que se esperan bajas temperaturas nocturnas en zonas altoandinas y el ingreso del primer friaje del año en la selva, acompañado de lluvias y ráfagas de viento. Estas condiciones se mantendrían hasta el lunes 11 de mayo, por lo que el organismo pide a la población adoptar las medidas de prevención necesarias ante los cambios en las condiciones meteorológicas.

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Más calor en la costa y parte de la sierra

De acuerdo con el Senamhi, en la costa norte se estiman temperaturas máximas entre 25 °C y 36 °C, principalmente en Tumbes y Piura; y en la costa sur se pronostican registros máximos entre 24 °C y 29 °C, sobre todo en Moquegua y Tacna.

Por otro lado, en la sierra norte y centro, las temperaturas máximas variarán entre 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur los valores oscilarán entre 16 °C y 30 °C. Asimismo, se registrarán ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h durante las tardes.

Descenso en la sierra altoandina y friaje en la selva

En localidades ubicadas por encima de los 2.500 m s. n. m. de la sierra norte, se esperan temperaturas mínimas entre 6 °C y 12 °C; y en zonas sobre los 3.200 metros de altitud de la sierra sur, índices entre 0 °C y -8 °C. Para localidades por encima de los 4.000 metros de altitud, los valores serían cercanos a los -10 °C. Esto se debe al descenso de temperatura nocturna previsto hasta el 10 de mayo.

Para la selva, se pronostican lluvias de moderada a extrema intensidad asociadas al ingreso del primer friaje del año, fenómeno acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h. Además, las temperaturas serían cercanas a los 12 °C en la selva sur, 16 °C en la zona centro y próximas a los 18 °C en la parte norte hasta el 12 de mayo.

¿Cuál es el pronóstico para Lima Metropolitana?

El Senamhi afirma que en la capital predominará el cielo entre cubierto y nublado, en especial durante las primeras horas de la mañana y la noche. Asimismo, prevé episodios de niebla, neblina y lloviznas dispersas, principalmente en distritos cercanos al litoral, lo que generará sensación de frío y reducción de la visibilidad en algunos sectores.

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