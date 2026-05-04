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Nueva explosición del volcán peruano Sayabaca en medio de alerta naranja de INDECI en Arequipa: reportan columnas de cenizas de 400 metros

INDECI exhorta a la población de los distritos cercanos al área de dispersión de cenizas a utilizar mascarillas y lentes de protección para prevenir afectaciones en las vías respiratorias y la salud ocular.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) fue creado oficialmente el 27 de septiembre de 1987.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) fue creado oficialmente el 27 de septiembre de 1987. | Foto: Andina/COEN/INDECI/Composición LR
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El volcán Sabancaya registró una nueva explosión el 3 de mayo de 2026 a las 11:52 a. m., generando emisiones de ceniza en la región Arequipa, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento ocurre en un contexto de alerta naranja, lo que indica actividad volcánica moderada con potencial de intensificación.

La dispersión de cenizas se dirige hacia los sectores suroeste, oeste y noroeste, lo que podría afectar a distritos como Lluta, Huambo, Cabanaconde y Tapay, además de centros poblados cercanos. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante posibles impactos en la salud y el ambiente.

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Alerta emitida por Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Foto: captura

Alerta emitida por Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL) a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Foto: captura

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Cenizas del volcán Sabancaya se dispersan hasta 30 kilómetros y afectan varios distritos

De acuerdo con el reporte técnico, las emisiones de ceniza alcanzaron un radio de dispersión de hasta 30 kilómetros desde el volcán. Esta situación genera preocupación en las zonas cercanas, donde se podrían registrar afectaciones en el aire, el agua y el suelo.

El monitoreo también advierte que la dispersión continuará en las próximas horas hacia los mismos sectores, incluyendo áreas al norte del volcán. Ante ello, se ha instado a las autoridades locales a evaluar constantemente las condiciones ambientales y sanitarias en las zonas expuestas.

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Autoridades recomiendan uso de mascarillas y evitar exposición ante caída de cenizas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el IGP recomendaron a la población protegerse utilizando mascarillas y lentes para evitar daños en las vías respiratorias y en los ojos. Asimismo, se sugiere limitar las salidas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

Entre otras medidas, se indica cubrir depósitos de agua para evitar contaminación, proteger equipos eléctricos y resguardar a los animales. También se exhorta a no acercarse al volcán y seguir las indicaciones de las autoridades en caso de una eventual evacuación.

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