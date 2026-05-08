Fiscalía solicita más de 5 años de prisión para mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

Mujer atropelló a vigilante frente a una vivienda en Trujillo | Composición LR / Difusión

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La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad para Maricsa Alfaro Cerna (32), conductora que atropelló al vigilante Juan Martínez Torres (54) y le causó la muerte en Trujillo.

Asimismo, el fiscal provincial Joan Balladares pidió el pago de una reparación civil de S/329.280 para los herederos de la víctima, así como la incapacidad definitiva para conducir un vehículo contra Alfaro, quien permanece en libertad con comparecencia restringida tras el accidente registrado el último domingo.

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Cambio tras la muerte de víctima

En principio, el Ministerio Público había acusado a Alfaro por el delito de lesiones culposas, que establece una pena de 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad. Sin embargo, tras conocerse el fallecimiento del agraviado este 8 de mayo, el organismo pidió reclasificar la tipificación a homicidio culposo, lo que eleva la pena solicitada.

Martínez perdió la vida tras permanecer cinco días internado en UCI del Hospital Belén de Trujillo, luego de ser embestido cuando se encontraba sentado en el exterior de una vivienda en la calle Las Capullanas, en el sector El Golf, distrito de Víctor Larco. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y la mujer habría reconocido su responsabilidad durante la primera audiencia judicial, según el fiscal Balladares.

Conductora fue liberada

Tras permanecer 48 horas detenidas luego del accidente, Maricsa Alfaro fue liberada. La decisión se adoptó pese a la gravedad del caso y al delicado estado de salud de la víctima, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera para ella la medida de comparecencia con restricciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol. El dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite máximo permitido. Asimismo, se constató que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde el año 2022, lo que agrava su situación legal.

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