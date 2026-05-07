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Sociedad

Joven tiktoker queda en coma tras ser embestida por su vecino en Comas: familia exige justicia

Familiares informan que la influencer presenta severas lesiones, incluidas fracturas y un derrame cerebral, lo que ha impedido realizar las cirugías necesarias. Actualmente se encuentra la UCI del Hospital Sergio Bernales, bajo coma inducido.

Madre de la creadora de contenido pide apoyo económico para operación de su hija.
Madre de la creadora de contenido pide apoyo económico para operación de su hija. | Foto: composición LR/Latina Noticias
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La tiktoker venezolana Danniley Escalona Silva, conocida en redes sociales como “Chamita Nany”, permanece en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito de Comas. La joven de 19 años fue impactada por una camioneta cuando se trasladaba en motocicleta junto a su pareja luego de finalizar una transmisión en vivo. El hecho ocurrió en circunstancias que ahora son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con la denuncia de sus familiares, el vehículo era conducido por su vecino identificado como Luis Alberto Tantaruna Cuenca. El fuerte choque provocó que la creadora de contenido saliera despedida varios metros, causándole graves lesiones internas y múltiples fracturas. Actualmente, se encuentra internada en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Sergio Bernales de Collique, en el que se encuentra bajo un coma inducido debido a la gravedad de su estado de salud.

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Hospitalización y gastos médicos agravan situación de influencer venezolana en Lima

La madre de la creadora de contenido informó que Danniley Escalona presenta fracturas en la mandíbula, la cadera y la columna, además de un derrame cerebral y episodios constantes de convulsiones. Estas complicaciones han impedido que los médicos realicen las intervenciones quirúrgicas que requiere de manera urgente para estabilizarla.

A ello se suma la complicada situación económica que atraviesa la familia. Según indicaron, la víctima no cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), lo que incrementa diariamente los gastos hospitalarios y el costo de los medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento. Los familiares señalaron que la deuda médica ya supera los miles de soles y continúa aumentando mientras la paciente permanece en cuidados intensivos.

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“Nosotros no contamos con todos los recursos para todas las cosas que le piden a ella. El culpable nunca estuvo detenido. Mi hija necesita múltiples operaciones pero no se le está haciendo por su estado crítico. Los del servicio social me exigen pagar la deuda del hospital. La cuenta va S/1.900 los primeros dos días. Para pasarla al área de UCI eran S/2.000 a parte. Ya no he querido preguntar la deuda porque no tengo para pagar. Cuando me cierren la cuenta abierta ya no van a poder seguir atendiendo a mi hija”, mencionó la progenitora de la afectada en una entrevista a Latina Noticias.

Denuncia falta de apoyo

La madre de Danniley Escalona denunció que el conductor involucrado en el accidente no habría asumido los gastos derivados de la atención médica. Además, explicó que existirían problemas administrativos relacionados con la cobertura del SOAT del vehículo, situación que habría complicado el acceso a la indemnización correspondiente por daños a terceros.

Ante este escenario, seguidores y usuarios de redes sociales iniciaron campañas de apoyo económico para ayudar a cubrir los costos del tratamiento de “Chamita Nany”. Mientras tanto, la familia permanece a la espera de avances en la investigación del caso y solicita que las autoridades aceleren las diligencias para determinar responsabilidades por el accidente ocurrido.

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