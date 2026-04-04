Previo al clásico del fútbol peruano, un grupo de barristas ingresó a la estación 22 de agosto del Metropolitano de Lima, en donde grabaron la agresión a patadas y puñetes contra un hincha, aún no identificado, durante la tarde de este 4 de abril en Comas. De acuerdo con las imágenes, el grupo de aficionados estuvo ocasionando desmanes con lo que serían bombardas y piedras, mientras corrían a lo largo de la vía.

En uno de los videos se visualiza que los aficionados ingresan a la vía exclusiva de la ATU para huir del lugar, mientras uno de ellos grababa dentro de la estación. Cabe resaltar que en las imágenes no se evidenció presencia policial.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

Graban agresión contra barrista

Entre piedras y bombardas, hinchas invadieron calles y protagonizaron grescas previo al encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Lima programado para las 8:00. Incluso, se visualizó que un bus de transporte público estaba estacionado dentro de la vía del Metropolitano.

“Ahí está, me dejas bien”, se le escucha decir a quien graba la agresión dentro de la estación del servicio de transporte. Asimismo, los disturbios continuaron en la vía Evitamiento, a la altura del puente Trujillo, donde los barristas se movilizaron por la autopista e interrumpieron el tránsito vehicular por breves instantes.

A raíz de ello, efectivos policiales se desplegaron por la Panamericana para controlar la situación y evitar que ocurran más incidencias.

PUEDES VER: Tragedia dentro del estadio Matute deja un fallecido y al menos 47 heridos en La Victoria

Alianza Lima se pronunció sobre tragedia en Matute

En un nuevo comunicado difundido, el club blanquiazul aseguró que mantiene contacto permanente con los familiares de Freddy Ronnie Cornetero, hincha de Alianza Lima fallecido durante la noche del 3 de abril dentro del estadio Alejandro Villanueva.

Según indicaron, “se les viene brindando el acompañamiento y el apoyo económico correspondiente” a la familia de Cornetero, quien dejó dos hijas menores en la orfandad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.