Conadis se pronuncia sobre casos de presunto uso irregular de certificados de discapacidad en postulantes al Serums 2026-I | Diris Lima Norte

Conadis se pronuncia sobre casos de presunto uso irregular de certificados de discapacidad en postulantes al Serums 2026-I | Diris Lima Norte

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) informó que más de 900 solicitudes de inscripción vinculadas a certificados de discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa) fueron rechazadas durante el primer trimestre del año debido al incumplimiento de requisitos y observaciones no subsanadas.

La cifra fue difundida a través de un comunicado emitido luego de las denuncias y cuestionamientos surgidos en torno al proceso del Serums 2026-I, donde distintos gremios y profesionales alertaron sobre un incremento inusual de postulantes que declararon discapacidad para acceder a la bonificación adicional del 15% en el puntaje final.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ ALIAGA VA EN CONTRA DE LAS MUJERES: BUSCA ELIMINAR DELITO DEL FEMINICIDIO | ARDE TROYA

En el pronunciamiento, el organismo adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó 'el uso indebido de la condición de discapacidad para obtener beneficios en procesos públicos' y advirtió que estas prácticas afectan a quienes sí cumplen con los criterios establecidos por ley.

Comunicado del Conadis

Cuestionamientos en el Serums

La controversia surgió luego de que el Colegio Médico del Perú alertara sobre un incremento significativo de postulantes que acreditaron discapacidad en la convocatoria actual. Según informó el gremio, 409 participantes declararon esta condición para acceder a la bonificación, de los cuales 155 eran médicos cirujanos.

La cifra representa un aumento considerable frente al proceso Serums 2025-I, donde solo se registraron 31 casos similares, según detalló el CMP.

El beneficio otorga un 15% adicional sobre el puntaje final a quienes presenten certificado de discapacidad o carné del Conadis. Ese puntaje determina el orden de mérito para acceder a una de las más de 7.000 plazas remuneradas ofertadas en distintas regiones del país.

Casos observados y denuncias en regiones

Conadis también se pronunció sobre cinco casos difundidos públicamente en los últimos días. Tras revisar la información en los registros del Minsa, la entidad precisó que tres personas cuentan con inscripción válida en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, una no registra trámite y otra fue rechazada por inconsistencias documentales.

El pronunciamiento surge en medio de denuncias reportadas en Tarapoto, región San Martín, sobre el presunto uso irregular de certificados de discapacidad por parte de médicos postulantes al Serums 2026-I.

Los cuestionamientos se centran en diagnósticos como lumbago con ciática, hipoacusia conductiva y discapacidad visual, debido a que —según las denuncias difundidas— algunos postulantes no evidenciarían limitaciones funcionales compatibles con dichas condiciones.

Frente a ello, Conadis precisó que la inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad se realiza tras verificar los certificados emitidos por la cartera de salud. Asimismo, recordó que estos documentos solo pueden ser otorgados por médicos certificadores autorizados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS).

La entidad añadió que ejecuta fiscalizaciones posteriores semestrales para detectar inconsistencias y anular registros que incumplan los requisitos establecidos.