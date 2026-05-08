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Sociedad

Familia cargó féretro a pie debido a congestión de 10 horas por accidente en vía Ramiro Prialé

El colapso se extendió desde Sedapal-La Atarjea hasta el Puente Las Torres, y el tránsito se normalizó tras el retiro del bus a las 3 a.m.

La congestión fue ocasionada por un accidente entre un bus de transporte público y un vehículo carguero
La congestión fue ocasionada por un accidente entre un bus de transporte público y un vehículo carguero | RGNoticias
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La autopista Ramiro Prialé sufrió una congestión de aproximadamente 12 horas debido a un bus malogrado de la empresa "Z", que no fue retirado del lugar y causó un gran embotellamiento en Lurigancho-Chosica.

Por este motivo, una familia que se dirigía al cementerio de Huachipa tuvo que descender del vehículo fúnebre para cargar en hombros el féretro de su ser querido y poder darle sepultura.

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Féretro cargado en hombros por tráfico

En las imágenes difundidas en redes sociales se evidencia que la familia, con gran esfuerzo, trasladó a su ser querido a lo largo de la vía Ramiro Prialé debido al intenso tráfico en el lugar.

Los familiares llevaron en hombros el féretro en medio de cientos de autos, buses y camiones completamente detenidos. Asimismo, muchos usuarios del transporte público optaron por abandonar sus unidades y continuar su recorrido a pie.

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Enorme congestión en Ramiro Prialé

El tráfico se extendió desde el paradero Sedapal-La Atarjea, al salir de la Vía de Evitamiento, hasta el puente Las Torres, algunos kilómetros antes del inicio de la Carretera Central. El embotellamiento fue tan intenso que colapsó la autopista Ramiro Prialé en dirección al este y generó una larga espera para pasajeros y conductores.

Alrededor de las 3.00 a. m., el bus de la empresa "Z" fue retirado por una grúa de la Municipalidad de Lima, lo que permitió liberar la autopista Ramiro Prialé y normalizar el tránsito en la zona.

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