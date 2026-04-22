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Cultural

Homenaje a Nelson Manrique (1947-2026) en la PUCP

Este jueves 23, la Pontificia Universidad Católica del Perú rendirá homenaje al sociólogo e historiador Nelson Manrique por su destacado aporte a la investigación social en Perú.

Nelson Manrique. Foto: Archivo LR.
Nelson Manrique. Foto: Archivo LR.

Este jueves 23, en el marco de las celebraciones por el Día del Libro, se estará realizando un homenaje a la trayectoria del sociólogo e historiador peruano Nelson Manrique. Se llevará a cabo en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los encargados de conducir el evento son los catedráticos Aldo Panfici y Cecilia Rivera. Además, en el cierre del homenaje estará el grupo cultural Yuyachkani.

Nelson Manrique fue durante muchos años columnista de La República, especialmente del 2015 al 2020. En este ejercicio paralelo a su labor como investigador, no veíamos una separación de intereses. Su articulismo revelaba lo mismo que su vocación por la investigación: una profunda preocupación por los sectores menos favorecidos del país; puso en alto relieve historias y testimonios no dichos, o que no eran tomados en cuenta por los discursos oficiales. Lo que hizo no fue nada poco, porque en base al discurso que formó mirando hacia dentro del Perú, es que se están formando los recientes discursos que tratan de explicar al Perú de hoy.

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Su obra tiene varios títulos hoy referentes. Un libro suyo que me conmovió, y no creo que solo a mí, fue 'El tiempo del miedo. Violencia política en el Perú. Los años oscuros. Racismo y violencia en el Perú' (publicado por el Fondo Editorial del Congreso en el 2002 y que hoy está agotado). Estamos ante ensayos escritos durante los años del conflicto armado interno. La prosa de Manrique exhibe esa preocupación sobre lo que viene acaeciendo en el país, en donde el fuego cruzado tenía a los peruanos del interior como víctimas directas e indirectas. Pero Manrique decía cosas en ese libro que recién en los últimos años se está incidiendo. Apuntaba al racismo como una de las principales causas de las injusticias en Perú. Manrique, en esos ensayos, no juzga, explica y, gracias al ritmo de su escritura (clave para detectar las intenciones), se podía colegir que su preocupación no era interesada, sino febrilmente real.

Manrique, además, fue un intelectual reconocido. Era un recurrente invitado de programas radiales y de televisión. No pudo ver en toda su magnitud la transformación acelerada de las comunicaciones, lo cual no le iba a suponer problemas con tal de seguir expresando sus ideas con argumentación y respeto por la opinión del interlocutor, más aún si la misma no sintonizaba con la suya. La actitud de Manrique ante la polémica es asimismo una enseñanza. Manrique escuchaba y argumentaba su posición. Esa actitud al diálogo y a la discusión alturada son aspectos que hoy se extrañan bastante.

Dato:

Lugar. Auditorio Gustavo Gutiérrez. Hora: 6.00 p. m. Inscripción gratuita aquí.

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