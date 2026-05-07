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Sociedad

Un restaurante en Barranco ingresó al Hot List 2026 y se posiciona entre los mejores del mundo

Dirigido por el chef Ricardo Martins, el local destaca por su propuesta culinaria centrada en la cocina criolla, destacando ceviches y platos innovadores, contribuyendo al auge de la gastronomía peruana en rankings globales.

Este local fue incluido en la Hot List 2026 de Condé Nast Traveler por su propuesta gastronómica y ambiente inspirado en tabernas limeñas.
Este local fue incluido en la Hot List 2026 de Condé Nast Traveler por su propuesta gastronómica y ambiente inspirado en tabernas limeñas. | Foto: composición LR
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El restaurante La Perlita, ubicado en el distrito limeño de Barranco, fue incluido en la Hot List 2026 de la revista Condé Nast Traveler, una de las publicaciones internacionales más reconocidas en turismo y gastronomía. El listado reúne cada año a hoteles, restaurantes y propuestas turísticas que destacan por su concepto, experiencia y reciente apertura en distintas ciudades del mundo.

La presencia del local peruano en esta selección ocurre en un contexto donde la gastronomía nacional continúa consolidando su presencia en rankings internacionales. La edición 2026 de la Hot List fue publicada el 23 de abril y reunió espacios elegidos tras un año de evaluaciones realizadas por editores y colaboradores de la revista en diferentes países.

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Así es La Perlita, el restaurante limeño que llamó la atención de Condé Nast Traveler

En su reseña, Condé Nast Traveler describe a La Perlita como una taberna informal instalada en una casona tradicional limeña, con paredes encaladas y pisos de madera. La publicación destaca el ambiente social del espacio, donde los asistentes interactúan constantemente mientras disfrutan de la propuesta gastronómica y musical del local.

La revista también resalta la carta del restaurante, enfocada en reinterpretar sabores tradicionales peruanos desde una mirada contemporánea. Entre los platos mencionados figuran el tiradito picante de lenguas de erizo y pejerrey, el ceviche con fuerte presencia de rocoto rojo y la caigua rellena servida en caldo. Además, el espacio incorpora música en vivo durante las noches, elemento que forma parte de la experiencia descrita por la publicación internacional.

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Restaurante de Barranco resalta por propuesta criolla incluida en ranking internacional

La Perlita es dirigida por el chef Ricardo Martins, quien antes de dedicarse a la cocina estudió antropología. Su trayectoria incluye experiencia junto a reconocidos cocineros peruanos como Rafael Osterling y Virgilio Martínez, además de pasos por restaurantes con estrellas Michelin en Europa y Australia.

El restaurante está ubicado en Jr. Domeyer 140, en Barranco, y ofrece una propuesta centrada en cocina criolla, ceviches y platos de temporada. Su inclusión en la Hot List 2026 se suma a otros reconocimientos obtenidos por propuestas gastronómicas peruanas en escenarios internacionales, en un momento donde Lima continúa siendo observada como uno de los principales destinos culinarios de la región.

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