Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
     
Gastronomía

Perú brilla en Latin America’s 50 Best 2025: Kjolle se queda con el segundo lugar y suma ocho restaurantes premiados

Perú colocó tres restaurantes entre los diez mejores de América Latina en los Latin America’s 50 Best 2025. Kjolle, de Pía León, fue elegido el mejor del país y brilló con dos premios especiales.

Kjolle quedó en el segundo lugar de los Latin America’s 50 Best Restaurants
Kjolle quedó en el segundo lugar de los Latin America’s 50 Best Restaurants | Foto: theworlds50best/ Kjolle/ Composición LR

La gastronomía peruana reafirmó su liderazgo en América Latina con un nuevo reconocimiento internacional. En la edición 2025 de los Latin America’s 50 Best Restaurants, tres restaurantes peruanos se ubicaron entre los diez primeros lugares, consolidando a Lima como una de las capitales culinarias más importantes de la región. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la ciudad de Antigua Guatemala.

Aunque el primer lugar fue otorgado al restaurante El Chato, de Bogotá, liderado por el chef Álvaro Clavijo, la presencia peruana destacó con Kjolle, Mérito y Cosme, establecimientos que sobresalen por su creatividad gastronómica y su compromiso con los ingredientes de origen nacional. Esta distinción reafirma la reputación del Perú como epicentro de innovación y excelencia en la cocina latinoamericana.

PUEDES VER: Hugo Rodríguez, el peruano que triunfa con su restaurante en Shanghái gracias a su arroz con mariscos: “Vine por 6 meses a China y ya llevo 15 años”

lr.pe

Kjolle se corona como el mejor restaurante del Perú 2025

El restaurante Kjolle, dirigido por la reconocida chef Pía León, alcanzó el segundo lugar en el ranking de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025. Desde Lima, el establecimiento ha reforzado su posición como un referente de la gastronomía regional, gracias a una propuesta que resalta la biodiversidad del país a través de una visión creativa y sustentada en la investigación.

Además del puesto en el podio, Kjolle recibió dos distinciones adicionales: fue nombrado Mejor Restaurante del Perú 2025 y obtuvo el Premio al Arte de la Hospitalidad, reconocimiento que destaca la excelencia en la atención y el ambiente que ofrece a quienes lo visitan. Estos logros consolidan a Pía León como una de las figuras clave de la cocina latinoamericana actual.

  • Puesto 2: Kjolle
  • Puesto 4: Mérito
  • Puesto 9: Cosme
  • Puesto 11: Mayta
  • Puesto 26: La Mar
  • Puesto 33: Rafael
  • Puesto 44: Osso
  • Puesto 49: Mil
