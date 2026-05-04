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Sociedad

Tres peruanos regresan a Lima tras ser llevados a la guerra en Rusia con falsas ofertas de trabajo

Aunque se esperaba la llegada de seis compatriotas, solo tres pisaron territorio nacional este 4 de mayo. No declararon a la prensa y pasarán por exámenes médicos antes de volver con sus familias.

Llegada de peruanos desde Rusia
Llegada de peruanos desde Rusia | Composición LR / Foto: Elvis Cairo
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Tres peruanos que participaban en la guerra entre Rusia y Ucrania regresaron al Perú este 4 de mayo. El retorno de los ciudadanos se dio luego de que sus familiares denunciaran en Lima que fueron reclutados con falsas promesas de empleo y exigieran a la Cancillería gestionar su repatriación.

Los connacionales pisaron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la tarde de este lunes y, a su salida, no brindaron declaraciones a la prensa por razones de seguridad. El abogado Percy Salinas informó que todos serían trasladados a un hospital para pasar exámenes médicos y luego se pondrían a buen recaudo junto a sus familiares.

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Huyeron de un escenario crítico

De acuerdo con el letrado, los tres peruanos forman parte de un grupo que logró escapar de la guerra mientras era trasladado a la segunda línea de batalla. Tras huir, se dirigieron a la Embajada del Perú en Rusia, donde permanecieron hasta que se aprobó el salvoconducto que autorizó su salida de ese país y se gestionó la compra de los boletos de avión.

Los compatriotas llegaron tras tomar un vuelo de Estambul a Ámsterdam y, posteriormente, a Lima. Dado que la Cancillería había anunciado para este 4 de mayo el regreso de seis peruanos —y no solo de tres—, Salinas pidió que aclaren esta situación, pues afirmó que muchas familias todavía esperan a sus seres queridos.

Seis ya regresaron, pero faltan más

Con la llegada de estas personas, son en total seis los ciudadanos peruanos que han logrado retornar al país desde Rusia. El primer grupo llegó el domingo 3 de mayo, según confirmó el abogado. No obstante, advirtió que todavía hay una gran cantidad de compatriotas que habrían sido obligados a firmar un contrato e incorporarse al servicio militar ruso sin ningún beneficio social y cuyos familiares también piden su retorno.

Ante ello, hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores: "Empiecen las negociaciones para repatriarlos. Hay más de 600 peruanos allá. ¿Qué van a esperar, la tramitología que siga? No es justo. Este domingo se va a celebrar el Día de la Madre, pero las mamás que están acá (en el aeropuerto) no lo van a poder hacer. El canciller sí", afirmó.

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