Peruanos retornan de la guerra en Rusia: 18 connacionales ya fueron repatriados, según Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el retorno de 18 peruanos desde Rusia, tras recibir asistencia de la embajada en Moscú. Se les brindó alojamiento y protección durante su salida. | Composición LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el retorno de 18 peruanos desde Rusia, tras recibir asistencia de la embajada en Moscú. Se les brindó alojamiento y protección durante su salida. | Composición LR

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que 18 peruanos lograron retornar al país en las últimas dos semanas desde Rusia, tras recibir asistencia directa de la Embajada del Perú en Moscú. Los connacionales acudieron a la Sección Consular, donde ‘‘se les brindó alojamiento, alimentación y protección’’ mientras se coordinaba su salida.

Según el comunicado oficial, este proceso se enmarca en la atención a ciudadanos peruanos que viajaron al extranjero para prestar servicios en las fuerzas armadas de otros países. Sin embargo, según los testimonios y denuncias de familiares, habrían sido captados mediante falsas ofertas de trabajo para desempeñarse como agentes de seguridad y en otras labores, con la promesa de recibir una remuneración.

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Peruanos llegan al país tras servir en Rusia

La Cancillería detalló que el domingo 3 de mayo está previsto el arribo de un peruano adicional, mientras que el lunes 4 llegarán otros seis connacionales que ya partieron desde Moscú con apoyo de funcionarios diplomáticos.

Asimismo, se informó que aún hay dos peruanos pendientes de retorno, cuyo traslado se espera concretar en los próximos días.

El anuncio de ayuda llega tras una serie de denuncias de familias y abogados representantes, que aseguran que al menos 600 peruanos viajaron a Rusia con engaños y ofertas laborales ficticias. Incluso apuntan a que se trataría de una red de trata de personas, por lo cual la Fiscalía ha iniciado una investigación.

Marcelo Tataje, abogado, manifestó el 30 de abril que ocho connacionales fallecieron en batalla, además de cinco heridos y diez refugiados en la Embajada de Perú en Moscú.

Siguen las gestiones del gobierno peruano y ruso

El ministerio destacó que estos resultados responden a las gestiones realizadas por la embajada peruana en Rusia y su sección consular, que han implementado ‘‘protocolos específicos’’ para atender estos casos, siguiendo directivas del Gobierno.

Finalmente, la Cancillería reiteró que mantiene activos canales de atención permanente para asistir a ciudadanos en territorio ruso, e instó a los peruanos a comunicarse a través de los medios oficiales disponibles las 24 horas.

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