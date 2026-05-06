Cancillería confirma retorno de 7 peruanos desde Rusia: ya son 25 los repatriados desde abril

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Cancillería confirmó que siete peruanos en Rusia retornaron al país entre el 3 y 4 de mayo. Con este grupo, el número de connacionales repatriados asciende a 25 desde inicios de abril. El proceso se realizó con apoyo de la embajada peruana en Moscú y su sección consular, que coordinó la salida del grupo.

Días antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores había informado que 18 peruanos lograron salir de Rusia tras acudir a la sede diplomática. En ese lugar recibieron alojamiento, alimentación y protección mientras se organizaba su retorno al Perú.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Algunos de los repatriados señalaron que viajaron a ese país tras aceptar ofertas laborales que luego resultaron falsas. Según testimonios recogidos, varios terminaron en zonas vinculadas al conflicto armado, lo que generó preocupación entre sus familias en Perú.

En otros casos, los connacionales lograron escapar y acudir por sus propios medios a la embajada peruana en Moscú. Desde allí se gestionaron salvoconductos y vuelos de retorno. Tres de ellos llegaron a Lima tras pasar por Europa, sin brindar declaraciones a la prensa.

La Cancillería mantiene reserva sobre los detalles de estos traslados. La entidad señala que esta decisión responde a razones de seguridad. Además, continúa el seguimiento de otros connacionales en ese país, algunos ya vinculados a unidades militares y otros aún en proceso de reclutamiento.