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Cancillería confirma retorno de 7 peruanos desde Rusia: ya son 25 los repatriados desde abril

La entidad precisó que los peruanos en Rusia recibieron apoyo de la embajada en Moscú y señaló que aún hay casos en seguimiento, incluidos connacionales que habrían tenido contacto con fuerzas armadas extranjeras.

Cancillería informó del retorno de peruanos desde Rusia. Foto: composición LR
Cancillería informó del retorno de peruanos desde Rusia. Foto: composición LR
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La Cancillería confirmó que siete peruanos en Rusia retornaron al país entre el 3 y 4 de mayo. Con este grupo, el número de connacionales repatriados asciende a 25 desde inicios de abril. El proceso se realizó con apoyo de la embajada peruana en Moscú y su sección consular, que coordinó la salida del grupo.

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Días antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores había informado que 18 peruanos lograron salir de Rusia tras acudir a la sede diplomática. En ese lugar recibieron alojamiento, alimentación y protección mientras se organizaba su retorno al Perú.

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Algunos de los repatriados señalaron que viajaron a ese país tras aceptar ofertas laborales que luego resultaron falsas. Según testimonios recogidos, varios terminaron en zonas vinculadas al conflicto armado, lo que generó preocupación entre sus familias en Perú.

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En otros casos, los connacionales lograron escapar y acudir por sus propios medios a la embajada peruana en Moscú. Desde allí se gestionaron salvoconductos y vuelos de retorno. Tres de ellos llegaron a Lima tras pasar por Europa, sin brindar declaraciones a la prensa.

La Cancillería mantiene reserva sobre los detalles de estos traslados. La entidad señala que esta decisión responde a razones de seguridad. Además, continúa el seguimiento de otros connacionales en ese país, algunos ya vinculados a unidades militares y otros aún en proceso de reclutamiento.

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