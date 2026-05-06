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Ya son 15 peruanos fallecidos tras ser captados para combatir en guerra entre Rusia y Ucrania, denuncia abogado

Percy Salinas informó que se confirmaron dos nuevas muertes y que hay al menos ocho posibles víctimas más en proceso de verificación. Se estima que cerca de 600 compatriotas viajaron a Europa bajo engaños.

La cifra de peruanos fallecidos en el conflicto Rusia-Ucrania asciende a 15, conforme a informado por el abogado Percy Salinas, representante de las familias afectadas.
La cifra de peruanos fallecidos en el conflicto Rusia-Ucrania asciende a 15, conforme a informado por el abogado Percy Salinas, representante de las familias afectadas. | Difusión
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La cifra de peruanos fallecidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania habría ascendido a 15, según informó el abogado Percy Salinas, representante de las familias de ciudadanos reclutados mediante presuntas falsas ofertas laborales.

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el letrado detalló que en las últimas horas se confirmaron dos nuevas muertes, que se suman a los 13 casos reportados previamente. Además, indicó que existen al menos ocho posibles víctimas adicionales cuya nacionalidad aún está en proceso de verificación.

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‘‘Se tiene la placa, la foto del cadáver, todo eso lo tenemos en un archivo que se va a presentar en la denuncia’’, declaró. Salinas advirtió que la magnitud del problema sería mayor a la estimada inicialmente. De acuerdo con sus cálculos, cerca de 600 peruanos habrían viajado a Rusia desde septiembre del año pasado bajo engaños vinculados a supuestas oportunidades de trabajo.

Este miércoles 6 de mayo, él y los familiares de connacionales que continúan en la guerra realizan un plantón en las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Guerra entre Rusia y Ucrania.

Peruanos fueron llevados con engaños para combatir en guerra entre Rusia y Ucrania.

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Cancillería anuncia arribo de 25 connacionales este mes

En paralelo, el Gobierno anunció la llegada al país de siete ciudadanos adicionales que lograron salir de la zona de conflicto. Cancillería informó que ya son 25 los repatriados desde abril.

En días previos, el Ministerio de Relaciones Exteriores había informado que 18 peruanos lograron salir de Rusia tras acudir a la sede diplomática. En ese lugar recibieron alojamiento, alimentación y protección mientras se organizaba su retorno al Perú.

Según una evaluación preliminar, presentan cuadros severos de estrés postraumático y algunas lesiones leves. 'Vienen de una situación de terror, del infierno de la guerra. Hay días que no comían ni dormían. Era una psicosis permanente', relató.

Cancillería

Comunicado de cancillería

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Defensa denuncia burocracia

El abogado también cuestionó la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores, al considerar que las gestiones para asistir a los afectados han sido tardías. Señaló que varias familias buscaron ayuda durante meses sin obtener una respuesta efectiva.

Aunque reconoció la reciente conformación de una comisión multisectorial, insistió en la urgencia de elaborar un padrón oficial de peruanos afectados para acelerar los procesos de repatriación, así como gestionar el traslado de ocho heridos que permanecen hospitalizados en Europa del Este. ‘‘La burocracia nos está ganando. ¿Qué efectos va a traer esto? Más muertos y más desaparecidos’’, advirtió.

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