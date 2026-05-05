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¿Un "Waze" para ciegos? El invento de estudiantes de la UNI que utiliza cámaras y láser para guiar por voz

Seleccionado para la final global de la Huawei ICT Competition, PathsAI busca mejorar la movilidad y autonomía de personas con discapacidad visual, priorizando la accesibilidad y el bajo costo.

Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería presentan PathsAI, un sistema de inteligencia artificial diseñado para guiar a personas con discapacidad visual en Lima.
Estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería presentan PathsAI, un sistema de inteligencia artificial diseñado para guiar a personas con discapacidad visual en Lima. | Foto: Agencia Andina
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Tres estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrollaron PathsAI, un sistema basado en inteligencia artificial que busca facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual en Lima. El proyecto, difundido por la Agencia Andina, fue creado por Daniel Huarhua, Diego Rojas y Sarai Alejandro, quienes diseñaron esta tecnología para ofrecer rutas seguras y alertas en tiempo real mediante el uso de sensores y una aplicación móvil.

La iniciativa surgió tras observar las dificultades que enfrentan estas personas en espacios públicos como estaciones de transporte y calles concurridas. El sistema, que combina cámara y sensor LiDAR, permitirá a los usuarios recibir indicaciones por voz sobre su entorno. Además, la propuesta ha sido seleccionada para la final global de la Huawei ICT Competition, que se realizará en junio en Shenzhen, China.

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Proyecto peruano combina app móvil, hardware accesible y datos colaborativos para rutas seguras

PathsAI integra tres componentes principales: un dispositivo físico equipado con cámara y sensor láser LiDAR, una aplicación móvil accesible y una plataforma en la nube. El sistema analiza imágenes del entorno en intervalos de pocos segundos para identificar obstáculos como personas, vehículos o elementos urbanos, mientras que el sensor complementa la detección al medir distancias y alturas con un alcance de hasta 20 metros.

La solución también incorpora un sistema colaborativo que almacena datos sobre rutas, horarios de congestión y condiciones del entorno. Esta información permite optimizar los recorridos y anticipar zonas de riesgo, con recomendaciones más precisas. Parte del procesamiento se realiza en el dispositivo para generar alertas inmediatas, mientras que otra parte se gestiona en la nube para mejorar el análisis y las rutas sugeridas.

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Estudiantes de la UNI crean PathsAI, sistema con inteligencia artificial para guiar a personas con discapacidad visual

El desarrollo del proyecto incluyó la colaboración con usuarios y organizaciones vinculadas a personas con discapacidad visual, lo que permitió ajustar el diseño para priorizar la accesibilidad. El sistema fue pensado para no interferir con la audición del usuario, por lo que emite indicaciones por voz desde el celular en lugar de usar dispositivos que bloqueen el sonido ambiental.

Además, el equipo apostó por un diseño de bajo costo, con componentes accesibles durante las primeras etapas. La propuesta contempla que el dispositivo pueda adaptarse a monturas de lentes comunes y que la aplicación sea gratuita. Este enfoque busca ampliar el acceso a la tecnología y contribuir a mejorar la autonomía en el desplazamiento diario.

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