Veinte regiones del Perú alcanzarán temperaturas de hasta 35°C en los próximos días, según Senamhi
El incremento afectará principalmente la costa norte y centro del país, así como diversas localidades de la sierra. Se recomienda tomar precauciones ante la exposición solar.
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Veinte regiones del Perú registrarán un incremento de temperatura en los próximos días, de acuerdo con el aviso emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo informó que este evento climático se presentará entre el lunes 4 y el martes 5 de mayo en zonas de la costa y la sierra, donde se prevén valores de hasta 35 °C.
Según el pronóstico oficial, el aumento térmico afectará principalmente a localidades de la costa norte y centro, así como a diversos sectores de la sierra peruana. Senamhi indicó que este escenario responde a condiciones atmosféricas que favorecerán el ascenso de las temperaturas diurnas, por lo que recomendó a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.
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¿Cuáles son las veinte regiones incluidas en la alerta del Senamhi?
El aviso meteorológico comprende a veinte regiones del país ubicadas en la costa y la sierra. Las zonas incluidas en la alerta son:
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Cusco
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- Puno
- Tacna
- Tumbes
Indeci recomienda medidas de protección ante el incremento de temperatura
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población adoptar medidas de prevención ante el incremento de la temperatura diurna previsto en varias regiones del país. Entre las principales sugerencias figuran evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., además de usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y lentes con protección ultravioleta.
La entidad también aconsejó mantener una hidratación constante, consumir líquidos con frecuencia, ventilar los ambientes y utilizar ropa ligera de colores claros. Estas recomendaciones fueron difundidas por Indeci a partir del aviso meteorológico del Senamhi, ante el aumento de temperaturas que continuará hasta el martes 5 de mayo en la costa y la sierra del país.