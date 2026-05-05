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Sociedad

Asesinan a dos venezolanos en la puerta de un carwash en Arequipa: registraron 78 balas en el lugar

Los sicarios dispararon contra los jóvenes al intentar abandonar el local 3G Carwash. Testigos informan que se utilizaron armas automáticas y se encontraron 78 casquillos de bala en la escena del crimen.

Sicarios asesinan a venezolanos en violento suceso en distrito de Miraflores
Sicarios asesinan a venezolanos en violento suceso en distrito de Miraflores | Mirelia Quispe/LR
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Lo que debía ser un pago rutinario tras el lavado de un vehículo en un carwash del distrito de Miraflores, en Arequipa, terminó en un ataque armado que dejó a dos jóvenes fallecidos la tarde del lunes 4 de mayo. De acuerdo con fuentes policiales, las víctimas tenían 20 y 22 años.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles Sánchez Trujillo y Teniente Rodríguez. Las víctimas fueron identificadas como Jesús Enrique Martínez Micel (20) y David de Jesús Guacarán Salazar (22). Según las primeras diligencias, uno de ellos recibió decenas de impactos de bala.

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De acuerdo con las investigaciones, el ataque se produjo cuando un vehículo blanco se disponía a salir del local 3G Carwash. En ese momento, los sicarios abrieron fuego contra los jóvenes, quienes no lograron subir al auto, mientras el conductor consiguió huir del lugar.

La Policía indicó que los atacantes habrían utilizado una subametralladora y se movilizaban en un automóvil rojo y una motocicleta, con los que escaparon tras perpetrar el crimen. En la escena se hallaron cerca de 78 casquillos de bala, lo que refuerza la hipótesis de un ataque vinculado al cobro de cupos.

La División de Investigación Criminal (Divincri) analiza las cámaras de seguridad del local y de la zona para identificar a los responsables, así como para ubicar al conductor que logró escapar. En tanto, los cuerpos fueron trasladados a la morgue central para las diligencias correspondientes.

Familiares de las víctimas protagonizaron escenas de dolor al llegar al lugar, mientras vecinos cuestionaron la falta de seguridad en los alrededores de la alameda Salaverry y exigieron mayor presencia de las autoridades.

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