Capitán PNP que registra S/31 millones atribuye el dinero a la venta de vehículos: "En 2 o 3 horas haces 400 mil dólares". Foto: composición IA.

Capitán PNP que registra S/31 millones atribuye el dinero a la venta de vehículos: "En 2 o 3 horas haces 400 mil dólares". Foto: composición IA.

En diálogo con 'Panorama', el capitán PNP Román Vallejos Castillo, que habría movilizado más de S/31 millones entre 2023 y 2025, aseguró que dichas ganancias se deben a la venta de autos.

“Yo compro y vendo vehículos, tengo mi empresa. He sacado mis transferencias de la notaría que tengo más de 600 transferencias”, dijo al referido medio.

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Explicó que cada transferencia tiene un valor aproximado de US$20 mil. “Serían 12 millones de dólares lo que supera ampliamente el monto señalado”, indicó.

La empresa que menciona Román Vallejos y que la Fiscalía ha tenido en cuenta es Prama Cars SAC, la cual fue creada en 2022.

Román Vallejos asegura participación en presunto ‘cambiazo de oro’

La Fiscalía sostiene que el origen del dinero podría provenir de la modalidad del ‘cambiazo de oro’ en los operativos. Es decir, se realizaban intervenciones a personas que cargaban oro de minería ilegal. Una vez decomisado el producto, era comercializado y ese dinero se distribuía entre los implicados. Por lo tanto, la barra de oro nunca era entregada, sino cambiada por una de cobre.

“Se tiene que el capitán PNP Román Vallejos Castillo registró abonos en efectivo por la suma de 8 millones 520 mil 392 soles, suma que coincide con el periodo en el que se produjo la apropiación de la barra aurífera número 5398, 2 el 22 de mayo del 2023 así como de la barra aurífera 5833.1 cuya apropiación se produjo el 10 de julio del 2023…y que por sí mismo evidencia una marcada desproporción entre sus ingresos lícitos y su flujo financiera”, señala la Fiscalía.

Román rechaza cualquier presunta participación. “(¿Usted en ningún momento recibe una mochila negra con el oro robado?) No es que afirme o no. Yo no los conozco, para ser sincero, esa es la realidad del caso. (¿O sea, usted jamás vendió el oro) Yo no los conozco, no he estado en el lugar, ¿Cómo puedo hacer eso? Más que negar el hecho, yo no estuve, no estuve presente ahí. Yo no tengo ninguna transferencia hacia ellos”, indicó.

Agregó que la Fiscalía señala que el pago se realizó en efectivo; sin embargo, él no reside en Lima desde 2024, sino que vive en Apurímac.

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