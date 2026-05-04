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Sociedad

Ataque en SJL: sicario ingresa a tienda Las Malvinas y dispara contra dueño de local

El atentado se registró en pleno horario de atención este lunes 4 de mayo. La víctima, identificada como Antonio Maras Flores, fue trasladada gravemente herida a un hospital cercano.

Ataque contra comerciante en San Juan de Lurigancho
Ataque contra comerciante en San Juan de Lurigancho | Composición LR / Difusión
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Un nuevo ataque criminal se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho. Un sujeto armado ingresó a la tienda Las Malvinas, en la av. Próceres de la Independencia, y disparó directamente contra el dueño de un puesto comercial, a quien dejó gravemente herido. La víctima, identificada como Antonio Maras Flores, fue trasladada de emergencia al Hospital 10 de Canto Grande.

El hecho, que quedó registrado en cámaras de seguridad, ocurrió la noche de este lunes 4 de mayo en pleno horario de atención y frente a la mirada atónita de otros comerciantes. A pocos metros del punto del ataque, una pareja de padres paseaba mientras empujaba el coche de su bebé.

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Ataque direccionado

En las imágenes se observa al sicario, vestido con una casaca negra y una gorra blanca, caminando por el pasillo donde se encontraba su objetivo. Tras acercarse lo suficiente, sacó el arma y efectuó dos disparos a la cabeza del comerciante, quien terminó desvanecido sobre un asiento en el que esperaba a sus clientes.

Tras cometer el atentado, el delincuente salió corriendo por el jirón Duraznos, donde lo esperaba su cómplice en una moto lineal, según testigos. En tanto, Antonio Maras fue trasladado al nosocomio del distrito, gravemente herido. De momento, su estado de salud es reservado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para resguardar la escena del crimen e iniciar las investigaciones correspondientes.

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