Choquequirao: las ruinas poco visitadas pero igual de impresionantes que Machu Picchu

Según datos del Ministerio de Comercio y Turismo, durante el primer semestre del 2022, Machu Picchu recibió cerca de 413.000 visitantes. Choquequirao, por su parte, acogió apenas a 2.353 turistas en el mismo período. Con estas cifras, una nueva publicación de National Geographic resalta el valor histórico y cultural de Choquequirao, un complejo al que definen como “menos visitado pero mucho mayor” que la maravilla del mundo.

En Choquequirao, los visitantes encontrarán monumentos arqueológicos conformados por edificios y terrazas distribuidas en diferentes niveles. La ciudadela, también llamada ‘hermana sagrada de Machu Picchu’ y ubicada en el Valle del Vilcabamba, tiene un clima cálido y, según historiadores, fue un centro ritual inca de élite dedicado a la adoración de montañas.

“Las llamas parecen estar pastando por todas partes en las montañas de Perú, pero ninguna es tan memorable como el rebaño que atesora el conjunto de Choquequirao, un extenso complejo arqueológico precolombino en el sur de los Andes peruanos”, indica el reciente artículo de National Geographic

LOS GOBIERNOS REGIONALES DE CUSCO Y APURIMAC UNIERON ESFUERZOS PARA HACER REALIDAD UN AMBICIOSO PROYECTO, LA CONSTRUCCION DE UN TELEFERICO PARA LA FAMOSA CIUDADELA DE CHOQUEQUIRAO.

Pese a ello, acceder a Choquequirao continúa siendo una tarea difícil para el viajero. Son 31 kilómetros de caminata hasta dicho sitio arqueológico. En esta, los excursionistas más avezados atraviesan puntos importantes como Capuliyoc, Maranpata y Sunchupat. Toda una experiencia visual de impacto.

¿Por qué Choquequirao es considerado el segundo Macchu Picchu?

El nombre Choquequirao proviene de dos voces quechuas ‘Chuqi’ y ‘K´iraw”, que en español significan lo siguiente: oro y cuna. Juntos quieren decir Cuna de Oro.

Este sitio arqueológico comparte con Machu Picchu varias similitudes, como su ubicación estratégica, sus construcciones incas con andenes, terrazas, templos y plazoletas. Así como la implementación de su sistema hidráulico.