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Policía en funciones habría extorsionado a su propio padrino de bodas con S/15.000: agente fue detenido en Piura portando su uniforme

Agente y su pareja son investigados por enviar amenazas a un familiar para exigir dinero. El caso se reveló tras una denuncia que permitió rastrear una cuenta digital vinculada al hecho.

La captura del suboficial se realizó en su propio centro de labores, mientras se encontraba en funciones dentro de la comisaría de Veintiséis de Octubre.
La captura del suboficial se realizó en su propio centro de labores, mientras se encontraba en funciones dentro de la comisaría de Veintiséis de Octubre. | Foto: difusión
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Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue detenido en la región Piura tras ser acusado de participar en un presunto caso de extorsión contra su propio padrino de bodas. El hecho ocurrió luego de que la víctima, un hombre de 58 años, denunciara haber recibido amenazas a cambio del pago de S/15.000 para evitar posibles atentados contra su vida y la de su familia.

De acuerdo con la información policial, el agente, identificado como Wilmer Monsefú Mendoza, habría actuado junto a su esposa, Ruth Kiara Cruz Chorres, en el envío de mensajes intimidatorios. Ambos fueron intervenidos por las autoridades tras la recolección de evidencias que los vincularían con el caso, ocurrido en el distrito Veintiséis de Octubre.

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Investigación se inició tras rastreo de cuenta donde se solicitaba el depósito y análisis de mensajes y audios

Las diligencias comenzaron luego de que la víctima formalizara la denuncia ante las autoridades. En una primera etapa, se logró identificar una cuenta de billetera digital a la que se exigía el depósito del dinero. Este elemento permitió iniciar el rastreo de los presuntos responsables y avanzar en la investigación.

Posteriormente, los agentes accedieron a mensajes de texto y audios que habrían sido enviados por los implicados, en los que se reiteraban las amenazas. Estas comunicaciones, junto con otros indicios, fueron incorporadas como parte de las pruebas para sustentar la intervención.

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Detención se realizó dentro de la comisaría tras denuncia de la víctima y recopilación de pruebas clave

La captura del suboficial se realizó en su propio centro de labores, mientras se encontraba en funciones dentro de la comisaría de Veintiséis de Octubre. De manera paralela, su esposa fue detenida en otro punto de la ciudad como parte del mismo operativo.

Durante la intervención, las autoridades incautaron teléfonos móviles, chips telefónicos y tarjetas bancarias, los cuales serán analizados en el marco de las investigaciones. El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para determinar la responsabilidad de los implicados conforme al proceso legal vigente.

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