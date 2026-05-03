Ciberdelincuencia aumentó 134% en los últimos 5 años en Perú

Ocurrió el 14 de abril, cuando detectó dos transferencias desde su cuenta bancaria del BCP: una por S/20.000 y otra por S/1.900, ambas hacia cuentas desconocidas. También se registraron consumos por S/5.048 en tiendas vinculadas a su tarjeta, operaciones que asegura no haber realizado.

El comerciante, natural del distrito arequipeño de Cayma, indicó que, antes de notar los movimientos, recibió una llamada de un número desconocido que se cortó a los pocos segundos. Posteriormente, su teléfono presentó fallas en la pantalla y, minutos después, fue alertado sobre intentos de compra. Hasta este miércoles no se ha encontrado a los responsables de este delito informático.

TE RECOMENDAMOS BALCÁZAR RESPONSABILIZÓ A JUDÍOS DE II GUERRA MUNDIAL | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Se trató de un robocalling (robollamadas) que, según la Policía, es una estafa que consiste en una llamada telefónica realizada por bots (robots) con la intención de obtener los datos bancarios de la persona que la atiende. Es decir, es un programa informático automatizado.

Ocurre a diario que, al sonar el celular y ver un número no identificado, solemos atender por curiosidad o porque nos encontramos a la espera de una llamada importante, como una propuesta de trabajo, sin imaginar que detrás hay un delito.

PUEDES VER: ¿Cómo evitar las estafas digitales en Perú? Sigue estos consejos durante las compras por internet para proteger tus datos personales

En los últimos años, Perú registró un aumento significativo de estafas telefónicas provenientes del país y del exterior, que buscan engañar a los usuarios mediante llamadas engañosas o manipulaciones psicológicas.

Tanto es así que el país registró un promedio de siete llamadas de spam por persona al mes en el último trimestre, de las cuales el 27% corresponde a fraudes. Además, preocupa el incremento de las denuncias por ciberdelincuencia en el Perú, que pasó de 19.101 en 2021 a 44.703 en 2025, lo que representa un aumento del 134% en solo cinco años.

Según datos de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, entre enero y septiembre de 2025, el 68,88% de las denuncias registradas en ese período por delitos informáticos correspondió a fraude informático.

Para 2026, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Perú fortalece la lucha contra delitos informáticos con sedes en Lima Centro, Arequipa y Trujillo. La estructura incluye la Primera y la Segunda Fiscalía Corporativa en Lima.

“Se está logrando más de 540 sentencias condenatorias hasta marzo de 2026 y utilizando IA como agravante”, reveló una fuente del Ministerio Público.

Las cifras oficiales del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) establecen que en el primer trimestre de 2026 ya se registraron 8.485 estafas.

Compleja modalidad de estafa

El robocalling, en primera instancia, puede parecer inofensivo, pero podría convertirse en el primer escalón de una compleja modalidad de estafa.

La República conversó con Jorge Vega, especialista en ciberseguridad, para entender cómo funcionan las robollamadas, de qué forma detectar cuándo se trata de una estafa y qué hacer si eres víctima de una.

“Las ‘robollamadas’ se entiende que son aquellas llamadas telefónicas automáticas que envían mensajes pregrabados a un gran número de destinatarios simultáneamente”, indica.

Además, explica que entre las llamadas con ID desconocidos que recibimos habitualmente, una de las más comunes es la publicitaria, ya sea de productos o de campañas políticas.

“Aunque esas llamadas sean intrusivas, no son un riesgo para nuestra seguridad. El problema reside en que los estafadores suplantan el identificador de llamadas para mostrar un número de teléfono falso o engañoso en el identificador de llamadas del destinatario”, señala Vega.

PUEDES VER: Ciberdelitos: 624 personas fueron condenadas por fraudes ‘online’

El objetivo es hacerse pasar por organizaciones legítimas, empresas o entidades del gobierno con el fin de engañar a la gente y, dado que el número fue suplantado, desconocer realmente de dónde provino la llamada.

Tres modalidades

Respecto a las tácticas que emplean, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, afirma que habitualmente operan bajo distintas modalidades:

La presión para el pago de deudas inexistentes, en las que exigen una transferencia o pago inmediato a una cuenta que posee el estafador.

La apropiación de la cuenta de WhatsApp de la víctima para hacerse pasar por ella y pedir dinero en su nombre a otras personas.

Y pueden mantener conversaciones sencillas en tiempo real mediante el uso de chatbots avanzados impulsados por inteligencia artificial. Estos chatbots pueden responder a preguntas o comentarios del destinatario, lo que les da una apariencia de interacción genuina.

Los delincuentes, manifiesta Revoredo, explotan la habilidad de analizar enormes cantidades de información para identificar y comprender mejor a sus víctimas. Adaptan sus llamadas telefónicas a los intereses, ubicación y conductas de cada persona, lo cual aumenta la probabilidad de que caigan en la estafa.

Uno de los aspectos más preocupantes para el oficial es el uso ilegal de grabaciones de voz con fines dañinos, como la falsificación de identidad o la extorsión. En este sentido, destaca que “proteger nuestra voz es tan importante como proteger nuestra información privada, ya que la inteligencia artificial puede imitar la voz de manera rápida y convincente”.

De 5 a 8 años de prisión

El abogado Mario Amoretti recordó que el expresidente José Jerí promulgó el Decreto Legislativo 1700, que modifica la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, e incorporó un nuevo ilícito en el Código Penal: adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos.

La finalidad es fortalecer la seguridad y la confianza digital, incluida la ciberseguridad, y materializar la tutela penal reforzada del derecho fundamental a la autodeterminación informativa, elevando el estándar de protección frente a conductas que generan afectaciones masivas y sistemáticas en el entorno digital.

Ahora se sanciona con una pena de entre 5 y 8 años de prisión a quien “posee, compre, recibe, comercialice, vende, facilite, intercambie o trafique datos informáticos, credenciales de acceso o bases de datos personales, teniendo conocimiento o debiendo presumir que se obtuvo sin consentimiento de su titular o mediante la vulneración de sistemas de seguridad o la comisión de un delito informático”.

El tráfico de bases de datos es una problemática que han vivido peruanos en los últimos años debido a hackeos o filtraciones a sistemas de seguridad de entidades públicas y privadas. Estas luego son vendidas en el mercado negro o difundidas masivamente por aplicaciones de mensajería.

Si fue estafado, ¿qué hacer?

El primer paso es avisar a todos tus contactos para que no realicen transferencias si son solicitadas desde tu número telefónico o por alguien que se adjudique tu identidad.

El segundo es modificar todas tus contraseñas de acceso. También es importante que revises tus cuentas bancarias y estados de tarjeta de crédito en busca de movimientos sospechosos. Esto es necesario porque muchas veces enviamos datos financieros utilizando WhatsApp u otras redes, por eso siempre se recomienda no compartir información sensible por estos medios.

Por último, si consideras que la llamada viola tus derechos, denuncia el hecho llamando a la línea telefónica 942439245 o acércate a la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la PNP.