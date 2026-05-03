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Política

Congreso: ministros responderán por masacre de Colcabamba y compra de F-16 este lunes 4 de mayo

Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, confirmó la asistencia de los ministros y mencionó la invitación al ministro del Interior, José Zapata.

Ministros responderán por escándalos recientes en la coyuntura nacional | Composición: LR.
Ministros responderán por escándalos recientes en la coyuntura nacional | Composición: LR.
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Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores, y Amadeo Flores Carcagno, ministro de Defensa, participarán en una sesión programada para el lunes 4 de mayo en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, donde responderán por la adquisición de cazas F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin y por el asesinato de cinco jóvenes a manos de efectivos del Ejército del Perú en Colcabamba (Huancavelica).

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La información fue confirmada por la parlamentaria Karol Paredes (Avanza País), quien preside dicha comisión. Paredes indicó además que el ministro del Interior, José Zapata, también ha sido invitado a la sesión y expresó su expectativa de que pueda asistir. Durante una entrevista en RPP, señaló que los oficios de invitación fueron cursados al titular del Interior en los últimos días de abril.

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Los tres ministros deberán responder sobre la adquisición de los aviones de combate F-16. En el caso de la masacre de Colcabamba, solo Carcagno —titular de Defensa— atenderá las preguntas sobre este tema. La invitación al ministro del Interior también está vinculada a este hecho.

Respecto al asesinato de los jóvenes en el distrito huancavelicano, la congresista afirmó que prefiere 'no adelantarse' a conclusiones y recordó que el caso viene siendo investigado por el Ministerio Público. En cuanto a la compra de los F-16, Paredes consideró que el hecho evidencia una irresponsabilidad por parte del presidente José María Balcázar.

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Crisis en el Gobierno por compra de F-16 y masacre en Colcabamba

Tanto la adquisición de los aviones F-16 por parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) como la masacre de Colcabamba, presuntamente perpetrada por efectivos del Ejército, han generado una crisis en el Gobierno de José María Balcázar.

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Pese a que el presidente negó inicialmente la compra de estos aviones de combate, esta fue oficializada a finales de abril. La confusión en torno a la adquisición provocó la salida de los entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, Carlos Díaz y Hugo de Zela, respectivamente, lo que debilitó la imagen del Ejecutivo.

Por su parte, el Congreso ha presentado una moción de interpelación contra Amadeo Flores Carcagno en respuesta a la matanza ocurrida en el distrito huancavelicano. El documento incluye más de 10 preguntas que deberán ser respondidas por el actual titular de Defensa ante el pleno del Congreso.

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