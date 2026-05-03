Alianza Lima y el impresionante premio que ganó tras consagrarse tricampeón de la Liga Peruana de Vóley
Las blanquiazules obtuvieron importante monto de dinero por parte de la Liga Peruana de Vóley tras quedar en el primer lugar del campeonato.
- Natalia Málaga le responde a Vivian Baella por cuestionar su estilo de entrenamiento: “El alto rendimiento no es para agradar”
- Facundo Morando dejaría Alianza Lima: en Brasil aseguran que entrenador argentino firmará por Fluminense
Alianza Lima y San Martín se enfrentaron en el extra game de la Liga Peruana de Vóley 2026, el cual tuvo a las blanquiazules como el equipo campeón de la temporada. Más allá del título obtenido, el club recibió un premio económico por parte de la Federación, con el fin de seguir fortaleciendo a la institución ganadora.
El equipo dirigido por Facundo Morando fue premiado con un monto de 108 mil soles. Por su parte, las ‘santas’ (subcampeonas de la Liga Peruana de Vóley) se llevaron la suma de 90 mil soles. Este premio reconoce el alto nivel mostrado por ambos equipos, que llegaron a definir el título en la última instancia del campeonato.
PUEDES VER: Escandalosa pelea en la Liga 1: DT de Comerciantes Unidos arremetió contra técnico de Cienciano y policias intervinieron
Los montos económicos que recibieron los clubes de la Liga Peruana de Vóley
Además de los clubes que disputaron las finales, todos los equipos participantes de la Liga Peruana de Vóley fueron beneficiados con un ingreso económico. Esta es la lista de premios que recibió cada equipo según la posición final.
- 1er. lugar: S/ 108,000.00 (ciento ocho mil soles)
- 2do. lugar: S/ 90,000.00 (noventa mil soles)
- 3er. lugar: S/ 81,000.00 (ochenta y un mil soles)
- 4to. lugar: S/ 67,500.00 (sesenta y siete mil quinientos soles)
- 5to. lugar: S/ 58,500.00 (cincuenta y ocho mil quinientos soles)
- 6to. lugar: S/ 43,200.00 (cuarenta y tres mil doscientos soles)
- 7mo. lugar: S/ 38,700.00 (treinta y ocho mil setecientos soles)
- 8vo. lugar: S/ 29,700.00 (veinte y nueve mil setecientos soles)
- 9no. lugar: S/ 25,200.00 (veinticinco mil doscientos soles)
- 10mo. lugar: S/ 20,700.00 (veinte mil setecientos soles)
- 11vo. lugar: S/ 17,100.00 (diecisiete mil cien soles)
- 12vo. lugar: S/ 13,680.00 (trece mil seiscientos ochenta soles)
PUEDES VER: ¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima y Los Chankas para definir al campeón del Torneo Apertura 2026?
¿Cuándo se realizará el Sudamericano de Clubes de Vóley?
Alianza Lima y San Martín clasificaron al próximo Sudamericano de Clubes de Vóley, que se desarrollará en 2027. Hasta el momento, no hay una fecha de inicio confirmada, pero el torneo suele realizarse entre febrero y marzo de cada año.