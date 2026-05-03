Elecciones 2026: más de 2 mil actas presidenciales pendientes y conteo en regiones para senadores y diputados avanza lento

DEFINICIÓN. ONPE y JNE corren para cerrar el conteo y resolución de las actas observadas en las elecciones 2026. Foto: Composición/LR

DEFINICIÓN. ONPE y JNE corren para cerrar el conteo y resolución de las actas observadas en las elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trabaja a contrarreloj debido a que el plazo para culminar los recuentos de votos de las actas observadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la elección presidencial vence el jueves 7 de mayo. Por su parte, la ONPE tiene 2.102 actas pendientes de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para que resuelvan las observaciones.

Con el 97,730% de actas contabilizadas, el ente electoral, dirigido por Bernardo Pachas, precisó que Lima es la región con más actas pendientes de remisión a los JEE (767), seguida de Loreto (251), Piura (163), Cusco (118), Huánuco (84), Áncash (69), Ica (60), Callao (52), Huancavelica (48) y Cajamarca (46).

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En contraste, otros departamentos cuentan con una menor cantidad de actas por enviar a los JEE, como Madre de Dios (14), Arequipa (12), Junín (10), Pasco (9), Moquegua (5), Lambayeque (2) y Tacna (1). Por su parte, Tumbes fue la primera región en llegar al 100% de actas procesadas. Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupó el primer puesto con 34,136%; Carlos Álvarez (País para Todos), el segundo con 14,814%; y Roberto Sánchez, el tercero con 6,988%.

En el extranjero, se han contabilizado 2.404 actas, equivalente al 94,534%. Sin embargo, 139 actas aún están pendientes de envío a los JEE. De esta última cifra, 103 fueron observadas en el continente americano, 4 en Asia, 29 en Europa y 3 en Oceanía.

Según información publicada en el portal del JNE, los Jurados Electorales Especiales han recibido hasta el momento 5.882 actas observadas remitidas por la ONPE. De ese total, 5.719 ya cuentan con pronunciamiento oficial y han sido resueltas, mientras que 163 continúan en trámite.

Asimismo, 865 actas fueron derivadas a recuento de votos. Hasta el cierre de esta nota, se han realizado 666 audiencias públicas, 155 permanecen pendientes de realización en los próximos días y otras 44 ya fueron programadas. En total, los distintos Jurados Electorales Especiales tienen en agenda 199 recuentos de votos.

Según el cronograma del JNE, en mayo se han programado 400 audiencias de recuento de votos, incluida la elección de senadores.

Hasta el cierre de esta nota, Fujimori se ubica en el primer lugar con 17,131% (2.810.301 votos), seguida de Sánchez con 12,043% y de Rafael López Aliaga con 11,878% (1.948.472). La diferencia entre el candidato de Juntos por el Perú y el de Renovación Popular es de 27.177 votos.

Conteo de senadores y diputados avanza a paso lento

En la elección de senadores por distrito único nacional, el conteo avanza con lentitud. La ONPE ha procesado hasta ahora el 81,453% de actas, mientras que 442 aún están pendientes de contabilización y otras 16.763 deben ser remitidas a los JEE a nivel nacional. Con estos resultados preliminares, las agrupaciones que superarían la valla electoral son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Buen Gobierno, Cívico Obras, Ahora Nación y País para Todos.

El JNE informó en su plataforma que recibió 17.133 actas observadas de esta elección, de las cuales 5.928 fueron resueltas y 11.205 están en trámite. Queda pendiente de resolución el 34,79%.

En la elección de senadores por regiones, el avance es mayor en algunos departamentos. En Lima, por ejemplo, el procesamiento alcanza el 91,406%; sin embargo, todavía hay 1.942 actas pendientes de remisión a los JEE y otras 324 por procesar.

En otras circunscripciones, el conteo depende únicamente de la resolución de actas observadas por parte de los JEE. Es el caso de Amazonas (216), Áncash (624), Apurímac (167), Arequipa (273), Ayacucho (216), Cajamarca (663), Callao (183), Cusco (534), Huancavelica (159), Huánuco (399), Ica (559), Junín (417), La Libertad (1.011), Lambayeque (658), Lima Provincias (398), Loreto (817), Piura (1.134) y San Martín (538).

En cuanto a las actas de los votos de peruanos en el extranjero, 921 están pendientes de envío a los JEE y 95 de procesamiento.

Mientras tanto, en esta elección se recibieron 12.894 actas observadas. De esa cifra, 5.380 ya fueron resueltas y 7.514 están en trámite. Los JEE solo resolvieron el 41,94% de estas actas.

En la elección para la Cámara de Diputados, la situación es similar. En Lima Metropolitana se procesó el 89,726% de actas; 2.433 están pendientes de envío a los JEE y 276 de procesamiento.

El resto de regiones se encuentra a la espera de lo que resuelvan los Jurados Electorales Especiales, como en los casos de Amazonas (239), Áncash (699), Apurímac (163), Arequipa (325), Cajamarca (854), Cusco (584), Huánuco (444), Ica (737), Junín (582), La Libertad (1.115), Lambayeque (665), Loreto (932) y Piura (1.370), entre otros.

Hasta el momento, el portal del JNE indicó que recibió 14.741 actas observadas de esta elección. De esa cifra, se resolvieron 6.232 y 8.509 están en trámite. Es decir, solo se resolvió el 42,89% del total.

Es importante precisar que, para la elección preferencial de senadores, diputados y Parlamento Andino, el JNE dispuso que no se realicen recuentos de votos. La finalidad es optimizar los tiempos para culminar el conteo de la elección presidencial y no afectar los hitos de los comicios del 2026.

El recuento de votos, según el acuerdo del pleno del JNE, solo se hará en caso de que el acta observada esté en riesgo de ser anulada y, con ella, toda la votación que pudieran haber obtenido los partidos políticos.