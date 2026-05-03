Keiko Fujimori en busca de votos del sur y Roberto Sánchez articula esfuerzos en Lima

Teniendo en cuenta los resultados de la ONPE al 97%, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez concentran su campaña de segunda vuelta en las regiones donde obtuvieron menos votos. La lideresa de Fuerza Popular inició actividades en el sur del país, mientras que el candidato de Juntos por el Perú hace lo propio en Lima, región donde ocupa el noveno lugar con tan solo 3% de votos.

El último 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo, Sánchez participó en la movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en la Plaza Dos de Mayo, en Lima.

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Sánchez aprovechó el evento para mencionar que considerará los pedidos de la CGTP y que, a fin de ponerlos en agenda, resulta pertinente una reunión entre trabajadores y empresarios “para poder respetar el derecho de ambos”. Además, se mostró dispuesto al diálogo con el sector privado.

“Hoy, en el primero de mayo, yo creo que se reivindica no solamente poner en la agenda pública, la agenda social pendiente a los trabajadores. Hoy le damos y enviamos un inmenso abrazo, sabiendo que está pendiente mejorar sus condiciones remunerativas, sus derechos sociales y el reconocimiento del trabajo como un derecho fundamental de los peruanos”, manifestó.

En declaraciones para la agencia EFE, el candidato explicó que se sumó a la marcha como ciudadano porque “el pueblo trabajador, las fuerzas democráticas, el movimiento popular y social, como tiene que ser, se encuentra en las calles”.

“En la lucha por reivindicar el derecho de los trabajadores, las mejoras laborales. El Perú tiene una inmensa deuda con el pueblo trabajador”, anotó.

También estuvo presente en la movilización el candidato presidencial Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien, a la fecha, no ha hecho alusión a brindar respaldo a la candidatura de Sánchez.

En declaraciones a la prensa, el candidato de Juntos por el Perú informó que coordina la conformación de un bloque “de las nuevas representaciones políticas” y confirmó la participación de José Domingo Pérez para liderar una reforma judicial.

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Sánchez toma distancia de Antauro Humala

Además, en redes sociales, tomó distancia de las declaraciones de Antauro Humala, quien señaló que se debe “recuperar Tarapacá y Arica”, territorios que el Perú perdió tras la Guerra del Pacífico, ya sea por la vía “diplomática o armada”.

Sánchez dejó claro que no comparte dicho pensamiento y que tampoco representa a Juntos por el Perú. “En el gobierno del Pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad de la política exterior”, escribió.

Keiko Fujimori concentra su campaña en el sur

Mientras tanto, el último 2 de mayo, Fujimori visitó Ayacucho, región donde Sánchez ocupa el primer lugar con 31% de los votos, con amplia ventaja sobre la candidata de Fuerza Popular, que quedó en el cuarto lugar con 8%.

Se presentó en el centro poblado de Ocollo, en el distrito de Vinchos, donde encabezó una breve actividad proselitista ante menos de 30 personas. La candidata vistió prendas típicas de la zona, como sombrero y pollera.

“He sufrido para llegar hasta aquí, he padecido 11 horas para llegar a su pueblo. Es lo que sufren ustedes siempre pero nadie les hace caso, el Estado los ha dejado tirados”, indicó.

Añadió que durante muchos años se han dicho “mentiras” sobre ella sin siquiera ser presidenta.

Keiko Fujimori llega de sorpresa a localidad de Ocollo en Ayacucho. Foto: difusión

Esta actividad forma parte de la Ruta del Diálogo, que inició Fuerza Popular el último jueves en varias zonas de Ica, región donde ocupa el primer lugar con 20% de los votos y deja en segundo lugar a Carlos Álvarez, con 11%.

La candidata sostuvo que la región necesita proyectos de irrigación e insistió en la importancia de proteger los títulos de propiedad. “Hay que trabajar esto con sentido de urgencia. Una vez que se concrete la titulación vendrán los servicios básicos. La priorización del agua para consumo humano y agricultura”, dijo.

En ese sentido, una de sus acciones será “destrabar” el río Pisco para tener más cantidad de agua.

Jorge Jáuregui: “Sánchez debería buscar votos en Lima”

A la vista de las actividades de campaña, Jorge Jáuregui considera que Sánchez debería concentrar su estrategia electoral en la macroregión norte y, además, en los distritos de base popular de Lima, como San Juan de Lurigancho, Pueblo Libre, Comas y otros.

“El factor novedoso es que aparece una figura potencial que recuerda a la de Pedro Castillo, que ganó la anterior presidencia. Ello implica un anclaje cajamarquino, y esto tiene un factor interesante porque en Trujillo y Chiclayo hay una fuerte presencia de migrantes de esta región. Piura, en cambio, tiene un pasado más oligárquico. Por lo tanto, creo que Sánchez tiene más opciones en las dos primera regiones (La Libertad y Lambayeque)”, dijo.

A su vez, considera que Fujimori no tiene “posibilidades” en el sur, pues es una macroregión que históricamente ha sido reacia al fujimorismo.

“Keiko Fujimori en el sur se percibe como la persona que dijo “He venido hasta aquí” cuando fue a Chota durante su campaña presidencial por la segunda vuelta el 2021. Se percibe, además, como alguien que arrastra investigaciones. Los ciudadanos del Sur son muy críticos y han sido escenario de crímenes de personas que estaban caminando durante las manifestaciones del 2022-2023”, agregó.

“Yo no creo que Keiko Fujimori tenga posibilidad de recuperar (votos en el sur), porque el sur tiene memoria. El norte va a ser su bastión y deberá apuntar ahí”, manifestó.