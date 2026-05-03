Exceso de vitaminas podría ser perjudicial para la salud, según el Ministerio de Salud: podría causar una sobredosis

El Ministerio de Salud alerta sobre los riesgos del consumo excesivo de suplementos vitamínicos sin supervisión médica, que puede traer efectos adversos para la salud. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Salud alerta sobre los riesgos del consumo excesivo de suplementos vitamínicos sin supervisión médica, que puede traer efectos adversos para la salud. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), advirtió que el consumo excesivo y sin supervisión de suplementos vitamínicos puede generar efectos adversos en la salud. Esta práctica, cada vez más frecuente, podría provocar complicaciones si no se realiza bajo indicación médica.

Las autoridades señalaron que el uso inadecuado de vitaminas, especialmente en combinación con otros medicamentos, puede alterar su eficacia o incrementar los riesgos para el organismo. Por ello, recomendaron evitar la automedicación y recurrir a orientación profesional antes de ingerir estos productos.

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Uso de suplementos solo es recomendado en casos específicos bajo supervisión médica

El Minsa precisó que los suplementos vitamínicos deben utilizarse únicamente en situaciones puntuales, como deficiencias nutricionales diagnosticadas, etapas de crecimiento, embarazo o condiciones médicas que dificulten la absorción de nutrientes. En estos casos, su consumo debe estar respaldado por una evaluación médica.

Asimismo, se enfatizó que estos productos no reemplazan una alimentación equilibrada, la cual sigue siendo la principal fuente de nutrientes esenciales. Mantener hábitos saludables y una dieta variada es clave para evitar deficiencias sin recurrir a la suplementación innecesaria.

Digemid advierte que el consumo sin receta puede provocar hipervitaminosis y daños hepáticos

El consumo excesivo de vitaminas puede ocasionar hipervitaminosis, una condición generada por la acumulación de estos compuestos en el organismo. Entre sus efectos se incluyen náuseas, fatiga, alteraciones neurológicas y, en los casos más severos, daños hepáticos.

La Digemid explicó que este riesgo es mayor en vitaminas liposolubles, como A, D, E y K, que tienden a almacenarse en el cuerpo. Ante ello, recomendó adquirir estos productos solo en establecimientos autorizados, verificar su registro sanitario y revisar la información sobre dosis y advertencias antes de consumirlos.