Ciencia

China presenta novedosa batería para vehículos eléctricos que dura 1.8 millones de kilómetros y se recarga en 12 minutos

Esta avanzada batería creada por China también mantiene al menos el 80% de su capacidad tras 3.000 ciclos de carga y descarga, lo que supera a las versiones eléctricas actuales.

China creó una batería para vehículos eléctricos que dura 1,8 millones de kilómetros.
China creó una batería para vehículos eléctricos que dura 1,8 millones de kilómetros. | Chat GPT LR/Battery Tech

Uno de los principales desafíos de los vehículos eléctricos solía ser cuánto tardaban en recargar sus baterías, así como su definir su durabilidad. Las de iones de litio, que son las más comunes en estos coches, tienen una vida útil limitada: a medida que se cargan y descargan de manera repetida, las células pierden gradualmente su capacidad, y después de varios ciclos completos, muchas experimentan una disminución significativa en su rendimiento.

Sin embargo, la compañía china Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), uno de los mayores fabricantes de baterías a nivel mundial, ha logrado un avance crucial que podría cambiar las reglas del juego. CATL ha revelado una nueva batería clasificada con 5C, que no solo permite una carga ultrarrápida, sino que también promete una vida útil mucho más larga, al menos según las pruebas realizadas en laboratorio. 

¿Qué es la batería con clasificación 5C?

El término "5C" hace referencia a la velocidad con la que la batería puede cargarse y descargarse sin sufrir daños. En este caso, una con dicha clasificación puede llenarse completamente en solo 12 minutos, lo que la coloca en el rango de carga ultrarrápida, una capacidad que hasta ahora solo se había visto en tecnologías experimentales o en entornos de laboratorio. Esto podría hacer que recargar un vehículo eléctrico sea casi tan rápido como llenar el tanque de un auto convencional.

Lo que también destaca de esta es su durabilidad. Según CATL, la batería mantiene al menos el 80 % de su capacidad después de 3.000 ciclos completos de carga y descarga, siempre a temperaturas moderadas (alrededor de 20 °C). Si se traduce a distancia recorrida, esto representa unos 1,8 millones de kilómetros antes de que se note una degradación importante, una cifra que, según la propia empresa, podría superar incluso la vida útil del vehículo que la tenga instalada.

Para ponerlo en perspectiva: una batería estándar de un coche eléctrico actual suele conservar una buena parte de su capacidad después de entre 500 y 1.000 ciclos completos, lo que generalmente no supera los 600.000 km. Además, la degradación es más veloz si se usa carga rápida con frecuencia, ya que los procesos químicos internos afectan su capacidad a mayor velocidad.

Tecnología que protege y mejora la batería 5C

CATL ha demostrado que su batería es resistente incluso en condiciones de calor extremo. En pruebas realizadas a 60 °C, similares a veranos extremadamente calurosos, mantiene alrededor del 80 % de su capacidad tras 1.400 ciclos completos, lo que equivale a unos 840.000 km de uso intenso. Este desempeño supera a sus versiones comerciales actuales en ambientes calurosos.

Este logro se debe a varias innovaciones en el diseño y los materiales de la batería. Por ejemplo, han incorporado una capa de cátodo más densa y uniforme, lo que ayuda a reducir el desgaste estructural y limita la pérdida de iones metálicos durante la carga y descarga rápida.

Además, han añadido un aditivo especial al electrolito, que ayuda a reparar microfisuras internas y disminuye la pérdida de litio. Para completar la mejora, han desarrollado un revestimiento sensible a la temperatura en el separador, lo que ralentiza el movimiento de los iones cuando el calor aumenta.

Por último, cuenta con un sistema de gestión térmica (BMS) avanzado que dirige el flujo de refrigeración hacia las zonas más calientes, equilibrando las temperaturas y minimizando el riesgo de degradación acelerada o fallos térmicos.

A falta de validación externa

Aunque los números son prometedores, es importante tener en cuenta que estos resultados provienen de pruebas internas de CATL y aún no se han publicado evaluaciones independientes. Además, no está claro cuándo ni en qué vehículos se comenzará a utilizar esta batería a gran escala.

La adopción generalizada dependerá de varios factores, como los costos de fabricación, la aprobación de seguridad, la compatibilidad con la infraestructura de carga ultrarrápida y el rendimiento en condiciones diversas, como en climas fríos u otros escenarios del mundo real.

