HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Sociedad

Conductor ebrio que provocó accidentes y dio los datos de su primo al ser intervenido es condenado a más de 2 años de prisión

Además de la pena privativa de libertad, se canceló su licencia de conducir, se le impuso una reparación civil de S/ 2.200 y se ejecutará tras el cumplimiento de otra condena por omisión a la asistencia familiar.

El sujeto burló el control policial al identificarse como uno de sus familiares para evitar su inmiente arresto.
El sujeto burló el control policial al identificarse como uno de sus familiares para evitar su inmiente arresto. | Foto: Facebook

La Fiscalía de Flagrancia del Cusco informó que consiguió una sentencia de 2 años, 3 meses y 24 días de pena privativa de libertad efectiva contra David Mendoza Ccari por los delitos de conducción en estado de ebriedad y falsedad genérica en concurso real. El pronunciamiento se dio en Cusco y fue comunicado el 6 de marzo de 2026 por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cusco.

El caso se originó tras una intervención realizada el 4 de febrero, en el distrito de San Sebastián, cuando el imputado, bajo efectos del alcohol, chocó su vehículo contra otra unidad e intentó retirarse del lugar. Durante la acción policial, proporcionó los datos de su primo, Miguel Ángel López Ccari, e incluso usó el DNI de este para pasar el examen de dosaje etílico en la Sanidad Policial; el laboratorio reportó 2,07 g/l de alcohol en sangre.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

lr.pe

Fiscalía de Flagrancia del Cusco obtiene condena efectiva por conducción en estado de ebriedad y falsedad genérica

De acuerdo con la nota institucional, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Cusco, mediante el fiscal adjunto provincial Yefver Valois Calsina Aguilar, sustentó el caso hasta obtener la condena. La decisión comprendió la responsabilidad penal por manejar en estado de ebriedad y por consignar información falsa ante la autoridad al momento de la intervención.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En la audiencia de terminación anticipada, el Ministerio Público expuso que el sentenciado actuó con intención al atribuirse una identidad ajena para inducir a error y eludir su responsabilidad. El juzgado dispuso que la nueva pena tenga carácter efectivo y se ejecute una vez que concluya la condena que el procesado cumple actualmente, debido a que se encuentra recluido en el penal de Sicuani por omisión a la asistencia familiar y registra antecedentes penales.

PUEDES VER: Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

lr.pe

Dosaje etílico de 2,07 g/l, suplantación de identidad y sanciones: inhabilitación y reparación civil de S/2.200

Además de la prisión, la resolución judicial aprobó la cancelación definitiva de la licencia de conducir como medida de inhabilitación accesoria. El proceso consideró el resultado del dosaje etílico, que marcó 2,07 g/l, y el uso de datos personales de su primo durante las diligencias, hechos que se incorporaron a la imputación por falsedad genérica.

Sobre la reparación civil, se registró el pago total de S/2.200 antes de la emisión del fallo. Ese monto se distribuyó a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Interior y el ciudadano agraviado Miguel Ángel López Ccari, conforme a lo acordado en el marco del procedimiento judicial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

LEER MÁS
Cobradora fallece al caer de cúster y ser atropellada por la misma unidad en Santa Anita: testigos señalan exceso de velocidad

Cobradora fallece al caer de cúster y ser atropellada por la misma unidad en Santa Anita: testigos señalan exceso de velocidad

LEER MÁS
Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

LEER MÁS
Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

LEER MÁS
Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

Joven de 18 años fallece en playa Waikiki de Miraflores: entró al mar con amigos y no pudo salir

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un solo ducto paraliza al país y expone la falta del Gasoducto Sur Peruano

Cristiano Da Silva acusó por racismo a jugador de Alianza Atlético y lo esperó fuera de la cancha tras partido de Sporting Cristal

Expuestas a discriminación y abusos: más del 90% de las trabajadoras del hogar aún labora informalmente

Sociedad

Expuestas a discriminación y abusos: más del 90% de las trabajadoras del hogar aún labora informalmente

Temblor HOY, 8 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Humberto Abanto y Delia Espinoza: entrevista exclusiva con los candidatos a la segunda vuelta del CAL

Elecciones en el CAL: abogados decidirán entre Delia Espinoza y Humberto Abanto a su nuevo decano

Al mismo estilo que con las universidades: Balcázar presentó 7 proyectos de ley para crear institutos sin financiamiento

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025