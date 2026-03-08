Conductor ebrio que provocó accidentes y dio los datos de su primo al ser intervenido es condenado a más de 2 años de prisión

El sujeto burló el control policial al identificarse como uno de sus familiares para evitar su inmiente arresto. | Foto: Facebook

La Fiscalía de Flagrancia del Cusco informó que consiguió una sentencia de 2 años, 3 meses y 24 días de pena privativa de libertad efectiva contra David Mendoza Ccari por los delitos de conducción en estado de ebriedad y falsedad genérica en concurso real. El pronunciamiento se dio en Cusco y fue comunicado el 6 de marzo de 2026 por el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Cusco.

El caso se originó tras una intervención realizada el 4 de febrero, en el distrito de San Sebastián, cuando el imputado, bajo efectos del alcohol, chocó su vehículo contra otra unidad e intentó retirarse del lugar. Durante la acción policial, proporcionó los datos de su primo, Miguel Ángel López Ccari, e incluso usó el DNI de este para pasar el examen de dosaje etílico en la Sanidad Policial; el laboratorio reportó 2,07 g/l de alcohol en sangre.

Fiscalía de Flagrancia del Cusco obtiene condena efectiva por conducción en estado de ebriedad y falsedad genérica

De acuerdo con la nota institucional, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Cusco, mediante el fiscal adjunto provincial Yefver Valois Calsina Aguilar, sustentó el caso hasta obtener la condena. La decisión comprendió la responsabilidad penal por manejar en estado de ebriedad y por consignar información falsa ante la autoridad al momento de la intervención.

En la audiencia de terminación anticipada, el Ministerio Público expuso que el sentenciado actuó con intención al atribuirse una identidad ajena para inducir a error y eludir su responsabilidad. El juzgado dispuso que la nueva pena tenga carácter efectivo y se ejecute una vez que concluya la condena que el procesado cumple actualmente, debido a que se encuentra recluido en el penal de Sicuani por omisión a la asistencia familiar y registra antecedentes penales.

Dosaje etílico de 2,07 g/l, suplantación de identidad y sanciones: inhabilitación y reparación civil de S/2.200

Además de la prisión, la resolución judicial aprobó la cancelación definitiva de la licencia de conducir como medida de inhabilitación accesoria. El proceso consideró el resultado del dosaje etílico, que marcó 2,07 g/l, y el uso de datos personales de su primo durante las diligencias, hechos que se incorporaron a la imputación por falsedad genérica.

Sobre la reparación civil, se registró el pago total de S/2.200 antes de la emisión del fallo. Ese monto se distribuyó a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio del Interior y el ciudadano agraviado Miguel Ángel López Ccari, conforme a lo acordado en el marco del procedimiento judicial.

