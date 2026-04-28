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Impacto frontal entre miniván y tráiler cisterna dejó siete fallecidos y diez heridos en carretera Puno-Arequipa

La unidad de servicio interregional y una cisterna colisionaron frontalmente a media hora de Santa Lucía. Policía de Carreteras determinará que vehículo invadió el carril contrario.

Los vehículos colisionaron frontalmente, lo cual dejó siete víctimas mortales.
Los vehículos colisionaron frontalmente, lo cual dejó siete víctimas mortales. | Composición LR | Liubomir Fernández
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La carretera Puno-Arequipa volvió a mancharse de sangre. Al menos siete personas murieron en el sector de Cerrillos, a media hora del distrito de Santa Lucía, al norte de la ciudad lacustre.

El deceso de las víctimas se produjo tras el choque frontal entre la unidad en la que viajaban, de placa C8U-964 y conducida por Marcelino Jonatan Zavala Sumire, y el tráiler cisterna con matrícula VAM-793. El siniestro ocurrió en una curva pronunciada y todavía no se ha establecido quién invadió el carril contrario.

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Tráiler cisterna afectado en la parte frontal tras el choque.

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Siete fallecidos y diez heridos en fatal choque

Diez personas quedaron heridas. Entre las víctimas identificadas figuran Hipólito Cosi Jentona, Eloy Cahuana García, Herminio Esteban Paxi, Berlín Frai Llanque Carita, Marcelino Sumire Chipana, Alselma Condori de Chipana y Felipe Chipana Ccora.

La cisterna se dirigía hacia la ciudad de Juliaca, mientras que la otra unidad, que circulaba en sentido opuesto, había salido de la ciudad calcetera con destino a Arequipa.

El accidente sucedió en una curva cerrada.

El accidente sucedió en una curva cerrada.

De acuerdo con testigos, el lugar es una zona despoblada y, debido a su lejanía, varias personas fallecieron sin recibir atención médica, en medio de pedidos de auxilio. El accidente se registró alrededor de las 11.00 a. m.

Hasta el punto llegaron efectivos de la comisaría de Santa Lucía, quienes trasladaron a los heridos al centro de salud de la zona y luego los evacuaron a Juliaca. El levantamiento de los cadáveres concluyó cerca de las 16.00.

La violencia del choque hizo que ambos vehículos quedaran varados sobre la berma del carril por el que transitaban.

Los cuerpos de los fallecidos fueron ingresados en la morgue de Juliaca. La mayoría se había embarcado por trabajo rumbo a la ciudad blanca.

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