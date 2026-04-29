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Aprender francés en niños y adultos de más de 60 años: beneficios reales y acceso a nuevas oportunidades

Desde mejorar la memoria hasta potenciar la concentración, el aprendizaje de un idioma extranjero impacta positivamente en todas las etapas de vida.

Conocer un nuevo idioma es un incentivo para fomentar el conocimiento. Fuente: Composición IA.
Conocer un nuevo idioma es un incentivo para fomentar el conocimiento. Fuente: Composición IA.
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Aprender francés u otro idioma extranjero permite comprender mejor lo que se ve y se escucha en otras lenguas. Muchas veces, la barrera del idioma está presente. Por ejemplo, al ver una película o escuchar una canción sin entenderla, la experiencia pierde parte de su emoción. Aprender una nueva lengua puede ser clave para superarla.

Y cuando se trata de elegir un nuevo idioma, el francés se posiciona como una alternativa que combina cultura, aprendizaje y nuevas oportunidades.

Aprender francés en niños: beneficios cognitivos desde temprana edad

El aprendizaje de un nuevo idioma puede comenzar desde la infancia, y cada vez más personas muestran interés por el francés como una alternativa cultural y académica que abre nuevas oportunidades.

Diversos estudios y especialistas coinciden en que aprender un idioma en la niñez permite:

  • Mejorar los logros de aprendizaje.
  • Fortalecer las competencias comunicativas.
  • Desarrollar mayor comprensión en clase.
  • Ampliar oportunidades académicas a futuro.
  • Desarrollar la memoria, la atención y la empatía.

Como explica Elizabeth Contreras, docente de idiomas y especialista en adquisición de talento en Publicis Global Delivery (PGD), 'durante esta etapa, los niños tienen una mayor plasticidad cerebral, lo que facilita la adquisición de nuevas lenguas'.

En otras palabras, aprender francés desde pequeños no solo implica conocer otro idioma, sino también desarrollar habilidades cognitivas clave para su formación.

Aprender francés en adultos mayores: estimulación mental y bienestar

Bien dicen que para aprender no existen límites. En adultos de más de 60 años, aprender francés también genera beneficios importantes para la salud mental.

Un reciente estudio publicado por la American Academy of Neurology, realizado con más de 1.900 personas, demostró que actividades como leer, escribir o aprender un nuevo idioma pueden estar asociadas a una reducción de hasta 38% en el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Además, aprender un nuevo idioma en esta etapa contribuye a:

  • Mejorar la atención y la concentración.
  • Ejercitar la memoria.
  • Favorecer la flexibilidad mental.
  • Promover la interacción, ampliar el círculo social y ganar más confianza.
alianza-francesa-de-lima

Para aprender un idioma no existe límite de edad. Fuente: Composición IA.

Alianza Francesa de Lima, el lugar para aprender francés

Con más de 130 años de trayectoria y respaldo del gobierno francés, la Alianza Francesa de Lima es la institución que ofrece programas para diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores, con docentes especializados —tanto francófonos nativos como peruanos— y una metodología enfocada en la comunicación.

Actualmente, cuenta con nuevos inicios de clases, ambos en modalidad presencial:

  • Francés para adultos mayores: 8 de mayo
  • Francés para niños (7 a 9 años): 16 de mayo
  • Francés para jóvenes y adultos: 5 de mayo

Aprender francés en Lima: una experiencia cultural total

Adicionalmente, la Alianza Francesa de Lima organiza más de 400 actividades culturales al año que incluyen cine, teatro y otros eventos. En estas actividades, los estudiantes pueden reforzar su aprendizaje.

Para la institución, aprender francés no se limita al aula, sino que es una experiencia total que también abre nuevas oportunidades. Ya sea desde la infancia o en etapas posteriores, nunca es tarde para aprender un nuevo idioma.

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