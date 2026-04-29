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Sociedad

Arqueólogos en Perú hacen fabuloso descubrimiento que da luces sobre el uso de complejos para cultos hace 4.500 años en La Libertad

Las excavaciones identificaron plataformas, altares y fogones ceremoniales que permitieron entender la importancia del fuego en rituales de conexión espiritual.

Un equipo de arqueólogos peruanos descubrió dos templos del culto al fuego en el valle de Virú, revelando rituales de sociedades de hace 4.500 años durante el periodo Arcaico Tardío.
Un equipo de arqueólogos peruanos descubrió dos templos del culto al fuego en el valle de Virú, revelando rituales de sociedades de hace 4.500 años durante el periodo Arcaico Tardío. | Foto: Andina
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Un equipo de arqueólogos peruanos liderado por Feren Castillo Luján descubrió dos templos vinculados al culto al fuego en el valle de Virú, región La Libertad, durante trabajos recientes del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI). El hallazgo, que corresponde al periodo Arcaico Tardío, permite conocer prácticas ceremoniales desarrolladas por sociedades que habitaron esta zona hace aproximadamente 4.500 años.

Las estructuras fueron identificadas en los sitios arqueológicos conocidos como huacas Cerrito 2 y Cerrito 3, espacios previamente registrados, pero que no habían sido excavados. Según el equipo de investigación, estos recintos habrían sido utilizados para rituales donde el fuego cumplía un rol central como elemento simbólico en la conexión entre lo terrenal y lo espiritual.

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Descubrimiento en el valle de Virú revela templos del periodo Arcaico Tardío

En la huaca Cerrito 2, los arqueólogos realizaron una excavación de 10 por 10 metros que permitió identificar una plataforma con esquinas curvas y un altar central. Este espacio presenta enlucidos con tonalidades ocre y contiene dos fogones ceremoniales, lo que refuerza la hipótesis de su uso como templo dedicado al fuego. El altar mide aproximadamente 9 metros por lado, lo que evidencia una planificación arquitectónica significativa.

Por otro lado, en la huaca Cerrito 3 se excavó un área más extensa donde se identificaron recintos de planta cuadrangular y circular conectados por corredores. Los muros, construidos con adobes trapezoidales, muestran indicios de haber sido recubiertos con pigmentos. En uno de los ambientes se halló un fogón de gran tamaño, lo que sugiere la presencia de otro espacio ceremonial, cuya función será confirmada en futuras investigaciones.

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Hallazgo arqueológico en La Libertad evidencia rituales de culto al fuego en antiguas sociedades

Los especialistas señalaron que estos descubrimientos aportan información relevante sobre la organización social y las prácticas rituales en el valle de Virú durante el Arcaico Tardío, periodo comprendido entre los años 2.500 y 2.000 antes de Cristo. Las evidencias indican que las comunidades de esa época desarrollaron espacios específicos para ceremonias, lo que refleja un nivel de complejidad social en crecimiento.

El equipo también indicó que se realizarán análisis de radiocarbono para precisar la antigüedad de las estructuras y determinar si ambos templos fueron contemporáneos. Las investigaciones cuentan con el respaldo de instituciones académicas y culturales, así como con la participación de estudiantes de arqueología, lo que permitirá continuar profundizando en el estudio de estas construcciones ceremoniales.

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