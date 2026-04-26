La Gran Pirámide de Giza, construida como tumba para el faraón Keops, tiene una antigüedad de casi 4,600 años. Foto: Pexels

La Gran Pirámide de Giza, construida como tumba para el faraón Keops, tiene una antigüedad de casi 4,600 años. Foto: Pexels

En noviembre del año pasado, surgió la última señal de lo que podría estar oculto en la Gran Pirámide de Giza. El egiptólogo Zahi Hawass habló en la Feria Internacional del Libro de Sharjah sobre un proyecto que culminará el 2026 con la revelación de un corredor de 30 metros que calificó como: "Un descubrimiento arqueológico que escribirá un nuevo capítulo en la historia de los faraones".

El reconocido investigador explicó que las tecnologías de escaneo descubrieron la cavidad, hasta entonces desconocida, dentro de la pirámide de Keops. Los robots alcanzaron y limpiaron aberturas que antes eran inaccesibles para los humanos, y localizaron su ubicación, aunque su contenido secreto se revelará durante este año.

La ciencia detrás de una de las maravillas del mundo

Hawass detalló cómo los ingenieros del Antiguo Egipto construyeron el monumento, describiendo los sistemas de rampas y la logística de la cantera, al mismo tiempo que rechazó las teorías más descabelladas. “No intervinieron seres extraterrestres ni fuerzas sobrenaturales”, afirmó.

Imagen del pasillo oculto hasta ahora y detectado por un endoscopio Foto: ScanPyramids

Añadió que las imágenes térmicas, el mapeo 3D y la radiografía de muones —una técnica que ayuda a identificar cavidades ocultas mediante partículas que atraviesan la piedra— ayudaron a detectar el paso y servirán de guía para la recopilación de datos adicionales antes de que sea abierto, un paso que prometió que se daría a tiempo para un anuncio en 2026.

“Hemos encontrado en el lado norte del corredor una pequeña área que no tiene piedras, pero sí señales de ellas. Por eso mismo creo que este pasadizo fue creado para proteger algo bajo tierra. Siempre he pensado que la cámara funeraria de Keops no ha sido hallada aún y, por tanto, considero que este corredor fue edificado para precisamente proteger esa cámara”, dijo en una entrevista a El Independiente.

Recreación del corredor hallado en la Gran Pirámide de Keops. Foto: ScanPyramids

“Encontramos una abertura en la junta detrás de los bloques inferiores de las piedras, lo que facilitó introducir un endoscopio de última generación con un diámetro de solo 5 milímetros”, relatan desde el equipo de ScanPyramids, la misión internacional que desde 2015 ha examinado el monumento en busca de nuevos hallazgos.

La sesión también le permitió a Hawass retomar su campaña para la repatriación de artefactos como el busto de Nefertiti, la Piedra Rosetta y la Esfera Celeste. “Un derecho histórico y civilizatorio que debe ser restituido”, declaró refiriéndose a su devolución.

El renovado interés por Egipto

El experto señaló que la reciente inauguración del Gran Museo Egipcio, que exhibe más de 5.000 objetos de la tumba de Tutankamón, ha intensificado la curiosidad mundial por las antigüedades egipcias y ha preparado el terreno para la revelación de las pirámides en este año.

Basándose en datos procedentes de canteras, aldeas de trabajadores y registros logísticos, Hawass describió cómo los equipos transportaban y colocaban bloques de piedra caliza y granito sin maquinaria moderna. Afirmó que este mismo método, basado en datos y apoyado por sensores no invasivos, reveló el corredor y sigue guiando el trabajo dentro de la pirámide.

Además, declinó especular sobre lo que hay al final del pasaje, y dijo que el equipo internacional publicaría los resultados solo después de un análisis exhaustivo y que emitiría un informe científico antes de la inauguración.