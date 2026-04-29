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Cine y series

The Boys temporada 5, episodio 6: fecha de estreno y a qué hora se lanza en Amazon Prime

Serie ‘The Boys’ estrena el antepenúltimo episodio de su temporada final, acercándose cada vez más a su desenlace.

The Boys temporada 5 cuenta con ocho episodios en total. Foto. Amazon Prime
The Boys temporada 5 cuenta con ocho episodios en total. Foto. Amazon Prime
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Luego del impactante episodio 5, los seguidores de la aclamada serie 'The Boys' esperan con gran expectativa el estreno del siguiente capítulo en Amazon Prime Video. La producción, considerada una de las más irreverentes de los últimos años, mantiene en vilo a su audiencia con cada nuevo lanzamiento.

En su quinta y última temporada, la historia creada por Eric Kripke entra en su etapa decisiva y cumple lo prometido desde el inicio: una trama sin reglas, sin límites morales y con un escenario en el que ningún personaje tiene asegurado su destino en este desenlace final.

PUEDES VER: 'Gen V', spin off de The Boys, fue cancelada tras solo dos temporadas por Amazon Prime

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¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 6 de The Boys 5?

El episodio 6 de la temporada 5 de 'The Boys' ya tiene fecha confirmada y estará disponible a nivel global el miércoles 6 de mayo de 2026 a través de Amazon Prime Video. Este nuevo capítulo marca un punto clave en la recta final de la serie.

En Perú, el estreno está programado desde las 2.00 a. m.; no obstante, algunos usuarios señalan que el contenido puede habilitarse completamente en todos los dispositivos alrededor de las 3.00 a. m.

Para quienes se encuentran en otros países de habla hispana, los horarios de lanzamiento varían según la región.

  • Costa Rica, El Salvador y Guatemala: 1.00 a. m.
  • Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2.00 a. m.
  • Bolivia, Puerto Rico y Venezuela: 3.00 a. m.
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 4.00 a. m.
  • España (Península): 9.00 a. m.

PUEDES VER: ¿Dónde y cuándo ver 'The boys' temporada 5 capítulo 1 y todos los demás episodios online y en español latino?

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¿Qué pasará en el nuevo episodio de la temporada final de 'The Boys'?

El episodio 6 de la temporada 5 de 'The Boys', titulado oficialmente 'King of Hell' (Rey del Infierno), adelanta un escenario marcado por el caos y la destrucción total. La confrontación directa entre los supers y los humanos ha escalado hasta un punto sin retorno dentro de la historia.

En esta etapa, Homelander ha fortalecido su dominio tanto en el ámbito político como mediático, consolidando un poder cada vez más inquietante. Con el respaldo de Vought International, su figura se acerca a la de un líder autoritario, lo que eleva la tensión a una amenaza de alcance global.

Además, Billy Butcher atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Afectado por una enfermedad terminal y guiado por sus conflictos internos, está decidido a llevar su plan hasta las últimas consecuencias. Su intención de usar un virus letal para eliminar a los superhéroes coloca incluso a sus propios aliados frente a un dilema moral difícil de sostener.

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