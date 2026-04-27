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Rusia respalda a Irán ante EE. UU. y ensalza su "valentía" mientras fracasan negociaciones por estrecho de Ormuz

Por su parte, Irán atribuyó a Estados Unidos el estancamiento del diálogo, al señalar que las conversaciones no avanzaron por “exigencias excesivas” pese a rondas previas con mediación internacional.

Putin califica los ataques a Irán como una "agresión" y resalta la lucha del pueblo iraní por su soberanía. Foto: AFP
Putin califica los ataques a Irán como una "agresión" y resalta la lucha del pueblo iraní por su soberanía. Foto: AFP
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Vladímir Putin reafirmó el respaldo de Rusia a Irán y prometió impulsar la paz en Oriente Medio en una reunión con el canciller iraní Abás Araqchí. El mandatario sostuvo que Moscú hará 'todo lo posible' para lograr estabilidad en la región, en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

Durante el encuentro en San Petersburgo, Putin calificó los ataques contra territorio iraní como una 'agresión' y destacó la resistencia del país. 'Vemos qué valiente y heroicamente el pueblo de Irán lucha por su independencia y soberanía', declaró. Además, confirmó que ambas naciones buscan mantener sus relaciones estratégicas tras un mensaje enviado por el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

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Irán culpa a Estados Unidos por freno en negociaciones

Araqchí responsabilizó a Washington por el estancamiento del diálogo. Asimismo, aseveró que las conversaciones no prosperaron debido a 'exigencias excesivas' por parte de Estados Unidos, pese a avances previos en las rondas impulsadas por mediadores como Pakistán.

El canciller destacó que la pugna evidenció la fortaleza de su país. 'El mundo ha entendido el verdadero poderío de Irán', señaló, conforme a medios estatales rusos. También agradeció el respaldo de Moscú y subrayó que la cooperación bilateral seguirá como eje central de su política exterior.

En paralelo, la Casa Blanca evalúa nuevas opciones. Donald Trump convocó a su equipo de seguridad nacional ante el estancamiento de las negociaciones. Según reportes, Washington analiza si retomar acciones militares o insistir en una salida diplomática.

Estrecho de Ormuz sigue bloqueado en medio de tensiones

El conflicto mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta por donde transitaba cerca del 20% de los hidrocarburos a nivel mundial antes de la guerra. La situación afecta el comercio global y eleva la preocupación por la seguridad naval.

Teherán estudia un proyecto de ley para reforzar el control del paso marítimo. La propuesta contempla restricciones a barcos israelíes y el cobro de derechos de tránsito. Sin embargo, la ONU cuestionó esta medida. El responsable marítimo del organismo, Arsenio Domínguez, sostuvo que no existe base legal para imponer peajes en rutas internacionales.

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Mientras tanto, la situación interna se agrava. Un empresario en Teherán describió el panorama como 'aterrador' y advirtió que la población enfrenta dificultades económicas. 'La gente está conmocionada por no tener dinero para comprar nada', afirmó.

Hezbolá e Israel se acusan de violar tregua en Líbano

La tensión también crece en Líbano, donde Hezbolá e Israel se responsabilizan mutuamente por incumplir el alto el fuego. Bombardeos recientes dejaron al menos 14 muertos, en el balance diario más grande desde la entrada en vigor de la tregua.

El líder del movimiento, Naim Qasem, rechazó los tratos directos con Tel Aviv y alertó sobre una posible 'espiral de inestabilidad'. En respuesta, el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que no aceptará acuerdos que considere perjudiciales para su país.

Desde Israel, el ministro de Defensa lanzó una advertencia directa a Hezbolá. 'Juega con fuego, y ese quemará a todo Líbano', afirmó.

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