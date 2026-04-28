Tras una complicación en su embarazo, la gestante tuvo que dar a a luz en pleno vuelo. | Foto: composición LR/Latina/Facebook

Tras una complicación en su embarazo, la gestante tuvo que dar a a luz en pleno vuelo. | Foto: composición LR/Latina/Facebook

Una mujer embarazada dio a luz en pleno vuelo mientras era trasladada de emergencia en una avioneta ambulancia desde el distrito de Jeberos hacia Yurimaguas, en la región Loreto. El hecho ocurrió durante la noche, cuando la aeronave no pudo aterrizar de inmediato debido a las deficientes condiciones de la pista del aeródromo regional Moisés Benzaquen Rengifo, lo que obligó al piloto a permanecer en el aire durante más de 35 minutos.

La gestante presentaba complicaciones en su embarazo, lo que motivó su evacuación urgente. Durante los sobrevuelos, la situación se agravó y el parto se produjo dentro de la aeronave. Finalmente, tras varios intentos, el avión logró descender, lo que permitió el traslado inmediato de la madre y el recién nacido hacia el Hospital Santa Gema, donde recibe atención especializada.

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Motorizados ayudan a iluminar la pista en Yurimaguas

Ante la falta de iluminación en el aeródromo, dos motorizados que se encontraban en la zona intervinieron para facilitar el aterrizaje. Ambos utilizaron las luces de sus vehículos para alumbrar la pista, lo que brindó una referencia visual clave al piloto en medio de la oscuridad.

Esta acción permitió guiar el descenso de la avioneta en condiciones adversas y contribuyó a que el aterrizaje se realizara sin mayores incidentes. La intervención de los ciudadanos resultó determinante en una operación que se desarrolló bajo limitaciones técnicas y de infraestructura.

Daños en el aeródromo agravan las condiciones de la pista en Yurimaguas

El aeródromo Moisés Benzaquen presenta serias deficiencias desde finales de 2023, cuando el colapso de un sistema de drenaje y el deslizamiento de un terreno cercano afectaron la estructura, dejándola en condiciones críticas y sin iluminación adecuada. Actualmente, según autoridades locales, la pista se encuentra partida en dos, lo que ha reducido casi por completo su operatividad.

Esta situación ha limitado las operaciones aéreas a vuelos con un máximo de cinco pasajeros, cuando anteriormente se registraban entre 20 y 25 vuelos diarios. Frente a ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa una inversión superior a S/92 millones para rehabilitar la infraestructura, incluidas mejoras en la pista, el sistema de drenaje y las áreas operativas, con el objetivo de restablecer el servicio aéreo en la zona.