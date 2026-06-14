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Política

Presidente Balcázar posterga su reunión en Roma con el Papa León XIV ante posibles manifestaciones

Su viaje a Roma y al Vaticano estaba programado para el lunes 15; sin embargo, fue aplazado para el miércoles 17.

Presidente Balcázar posterga su reunión en Roma con el Papa León XIV ante posibles manifestaciones
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El presidente José María Balcázar decidió aplazar su reunión con el papa León XIV para atender las gestiones necesarias en caso de que se intensifiquen las manifestaciones sociales por los resultados de la segunda vuelta electoral.

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Su viaje a Roma y al Vaticano estaba programado para el lunes 15; sin embargo, lo postergó hasta el miércoles 17.

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“He postergado el viaje para el día miércoles, para llegar justamente a la hora exacta a entrevistarme con el Sumo Pontífice y luego retornar inmediatamente a Lima. Los acontecimientos han motivado esta reprogramación para estar mañana y pasado íntegramente en Lima, a efecto de estar atento a que no haya ningún tipo de interferencia respecto a las elecciones”, dijo.

Especificó que durante ese lapso realizará reuniones con las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas a fin de evaluar la situación y anticipar cualquier escenario que pudiera demandar la intervención de las autoridades competentes.

“Necesitamos instruir a la Policía para que, en lo máximo, se respeten las marchas, pero sin provocaciones ni uso innecesario de la fuerza en caso de producirse”, anotó.

Sobre el avance del conteo de votos, comentó que no se han alertado irregularidades: “Por lo que se escucha hasta el momento, se habría producido con toda normalidad al interior del país. Lo que se cuestiona son algunos casos concretos de actas impugnadas; eso se verá a través del procedimiento establecido en el Jurado Nacional de Elecciones”.

A inicios de junio, Balcázar afirmó que el papa León XIV llegará al Perú el próximo 10 de noviembre. “Está programado a partir del 10 de noviembre”, señaló brevemente ante la prensa.

“Es cuestión de pocas semanas para que la Santa Sede devele los días en que León XIV estará por nuestro país. Hay que prepararnos con prudencia y madurez para asumir esta visita apostólica que tendrá un valor especial para nosotros, porque marca el regreso de Robert Prevost al Perú ahora como Santo Padre”, señalaron a La República desde el Arzobispado de Lima.

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