¡Atención trabajadores! Pago de CTS en mayo: estas son las fechas en que podrían depositarte el dinero

Miles de trabajadores del sector privado recibirán en los próximos días el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un beneficio que actúa como respaldo económico ante un eventual cese laboral. Este pago semestral es uno de los más esperados por el personal formal, ya que representa un fondo de ahorro obligatorio que las empresas depositan en las cuentas de sus trabajadores en fechas establecidas por ley.

Para este 2026, el abono de la CTS correspondiente al periodo de mayo debe realizarse como máximo hasta la quincena del mes, es decir, hasta el 15 de mayo. Sin embargo, dentro de ese plazo, los empleadores tienen la facultad de efectuar el depósito en distintos días hábiles, dependiendo de su cronograma interno de pagos, por lo que no todos reciben el dinero en la misma fecha.

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Estas son las fechas en que podrían depositarte la CTS en mayo

El pago de la CTS puede realizarse en cualquier momento dentro del rango de días hábiles establecidos para la primera quincena de mayo. En ese sentido, los depósitos podrían concretarse en las siguientes fechas:

Lunes 4 de mayo

Martes 5 de mayo

Miércoles 6 de mayo

Jueves 7 de mayo

Viernes 8 de mayo

Lunes 11 de mayo

Martes 12 de mayo

Miércoles 13 de mayo

Jueves 14 de mayo

Viernes 15 de mayo

Cabe precisar que el 1 de mayo es feriado por el Día del Trabajo, por lo que no se realizan abonos en esa fecha. Esto hace que el primer día hábil disponible para el depósito sea el lunes 4 de mayo y que el rango se extienda hasta la quincena del mes.

¿Quiénes reciben la CTS en mayo?

Los trabajadores del sector privado que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa laboral vigente tienen derecho al depósito de la CTS. Entre ellas, se incluye laborar bajo el régimen de la actividad privada, mantener un vínculo laboral activo al 30 de abril y cumplir con una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias.

Además, deben haber trabajado al menos un mes completo dentro del semestre correspondiente para ser considerados en el cálculo del beneficio. Solo quienes cumplen estos requisitos acceden al depósito de la CTS en las fechas programadas por sus empleadores durante mayo.