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Economía

Gobierno promulga ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS: Conoce los detalles

Esta ley incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como CTS a servidores CAS.

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1057 y dispone que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año.
La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1057 y dispone que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año. | Andina

El Gobierno del presidente José María Balcázar promulgó la Ley N.º 32563, que incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores sujetos al régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). 

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La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, dispone que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año, cada una equivalente a una remuneración mensual, además del reconocimiento de la CTS como un beneficio laboral calculado en función del tiempo de servicios y entregado al término del vínculo laboral. 

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Como se recuerda, el jueves 12 de marzo, el pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto que busca modificar el régimen CAS para otorgar a los trabajadores regulados por el Decreto Legislativo N.º 1057 beneficios como gratificaciones y CTS.

¿Qué cambia con la promulgación de esta ley? 

Hasta ahora, la normativa establecía que el Contrato Administrativo de Servicios tenía carácter indeterminado, salvo en casos de suplencia o actividades de necesidad transitoria. Con la nueva ley, se introduce una clasificación más detallada que distingue tres tipos de contratos según su naturaleza.  

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El primero es el contrato a plazo indeterminado, celebrado mediante concurso público y destinado a labores permanentes dentro de las entidades del Estado. El segundo corresponde al contrato a plazo determinado, utilizado para cubrir suplencias, necesidades temporales, emergencias o actividades relacionadas con programas y proyectos especiales. El tercero se refiere a los contratos sujetos a confianza, orientados a funciones en el entorno directo de funcionarios o directivos, cuyo ingreso no exige concurso y cuya permanencia depende de la continuidad del funcionario que realiza la designación. 

La norma también establece límites a la duración de los contratos a plazo determinado. Estos no podrán extenderse más allá del año fiscal, aunque podrán renovarse anualmente siempre que persista la necesidad del puesto y exista disponibilidad presupuestal. Se fija, además, un tope máximo de cinco años para las renovaciones, salvo en los casos de suplencia, donde se mantiene la flexibilidad previa

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Para asegurar el financiamiento de los nuevos beneficios laborales, se autoriza a las entidades públicas de todos los niveles de gobierno a realizar modificaciones presupuestarias dentro de sus propios recursos institucionales, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

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