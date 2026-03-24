Gobierno promulga ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS: Conoce los detalles

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1057 y dispone que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año. | Andina

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, modifica el Decreto Legislativo 1057 y dispone que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año. | Andina

El Gobierno del presidente José María Balcázar promulgó la Ley N.º 32563, que incorpora el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores sujetos al régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, dispone que los servidores CAS recibirán dos gratificaciones al año, cada una equivalente a una remuneración mensual, además del reconocimiento de la CTS como un beneficio laboral calculado en función del tiempo de servicios y entregado al término del vínculo laboral.

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Como se recuerda, el jueves 12 de marzo, el pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto que busca modificar el régimen CAS para otorgar a los trabajadores regulados por el Decreto Legislativo N.º 1057 beneficios como gratificaciones y CTS.

¿Qué cambia con la promulgación de esta ley?

Hasta ahora, la normativa establecía que el Contrato Administrativo de Servicios tenía carácter indeterminado, salvo en casos de suplencia o actividades de necesidad transitoria. Con la nueva ley, se introduce una clasificación más detallada que distingue tres tipos de contratos según su naturaleza.

El primero es el contrato a plazo indeterminado, celebrado mediante concurso público y destinado a labores permanentes dentro de las entidades del Estado. El segundo corresponde al contrato a plazo determinado, utilizado para cubrir suplencias, necesidades temporales, emergencias o actividades relacionadas con programas y proyectos especiales. El tercero se refiere a los contratos sujetos a confianza, orientados a funciones en el entorno directo de funcionarios o directivos, cuyo ingreso no exige concurso y cuya permanencia depende de la continuidad del funcionario que realiza la designación.

La norma también establece límites a la duración de los contratos a plazo determinado. Estos no podrán extenderse más allá del año fiscal, aunque podrán renovarse anualmente siempre que persista la necesidad del puesto y exista disponibilidad presupuestal. Se fija, además, un tope máximo de cinco años para las renovaciones, salvo en los casos de suplencia, donde se mantiene la flexibilidad previa.

Para asegurar el financiamiento de los nuevos beneficios laborales, se autoriza a las entidades públicas de todos los niveles de gobierno a realizar modificaciones presupuestarias dentro de sus propios recursos institucionales, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).