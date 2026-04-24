Avión supersónico de EE. UU. rompe la barrera del sonido sin generar ruido por primera vez en la historia: cómo lo hizo

Desde que Chuck Yeager superó por primera vez la velocidad del sonido, el sueño de volar más rápido que nunca ha estado marcado por un problema persistente: el estruendo ensordecedor que afecta a quienes están en tierra. Durante décadas, ingenieros y científicos han buscado una solución que permita viajes supersónicos sin ese impacto acústico, un reto que parecía difícil de superar incluso con los avances tecnológicos más recientes.

Ese escenario cambió cuando la empresa Boom Supersonic logró un hito histórico con su avión experimental XB-1 en Estados Unidos. En pruebas realizadas sobre el desierto de Mojave, la aeronave consiguió superar Mach 1 en varias ocasiones sin generar un estampido sónico audible desde el suelo, algo nunca antes alcanzado. Este avance marca un punto de inflexión frente a proyectos como el X-59 Quesst, que buscan reducir el ruido, pero no eliminarlo por completo.

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El diagrama ilustra cómo el XB-1 rompe la barrera del sonido sin generar estampido, utilizando el fenómeno "Mach cutoff", donde las ondas de sonido se refractan hacia arriba, evitando que lleguen al suelo. Foto: Boom Supersonic

¿Cómo logró romper la barrera del sonido sin hacer ruido?

El secreto detrás de este avance radica en una técnica conocida como “Boomless Cruise”, basada en el fenómeno físico llamado corte Mach. Este principio permite que las ondas de choque generadas al superar la velocidad del sonido se desvíen hacia arriba en la atmósfera, evitando que lleguen al suelo. “Rompimos la barrera del sonido tres veces en el primer vuelo, sin estampido, y en el segundo vuelo, tres veces más; de nuevo, nuestro pronóstico fue que no habría estampido sónico, y eso es exactamente lo que tuvimos”, explicó Blake Scholl.

A diferencia del enfoque de la NASA con el X-59, que busca suavizar el impacto acústico mediante diseño aerodinámico, esta tecnología elimina por completo el ruido perceptible. Durante las pruebas, el XB-1 alcanzó velocidades de hasta Mach 1.12 sin generar sonido detectable en tierra, validando una teoría que existía desde hace décadas, pero que no había podido aplicarse por limitaciones tecnológicas.

¿Qué implica este avance para el futuro de la aviación?

El éxito del XB-1 abre la puerta al desarrollo de vuelos comerciales supersónicos más eficientes y silenciosos. La compañía planea aplicar esta tecnología en su futuro avión de pasajeros, conocido como Overture, que podría alcanzar velocidades de hasta Mach 1.3, ajustándose en tiempo real a las condiciones atmosféricas para evitar cualquier estampido.

Sin embargo, el mayor desafío ya no será técnico, sino regulatorio. Actualmente, los vuelos supersónicos sobre tierra están restringidos en muchos países debido al ruido que generan. Para que esta innovación llegue a rutas comerciales, será necesario que las autoridades adapten las normativas vigentes.