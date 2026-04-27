ADT vs Los Chankas EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 12 de la Liga 1 2026

ADT y Los Chankas se enfrentan en Tarma por la fecha 12 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

ADT y Los Chankas se enfrentan en Tarma por la fecha 12 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

ADT vs Los Chankas EN VIVO juegan este lunes 27 de abril, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Unión Tarma, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo tarmeño jugará uno de los últimos partidos de la jornada y en esta ocasión será ante el líder, Chankas. ADT no gana hace cuatro partidos y necesita un triunfo urgente para no complicarse con la zona de descenso. Por el lado de los ‘Guerreros’, están con la presión de la victoria de Alianza Lima ante Atlético Grau. Por ello, tienen que ganar si quieren mantenerse en el primer lugar de la tabla.

¿A qué hora juegan ADT vs Los Chankas?

Los equipos de ADT y Los Chankas se verán las caras por la fecha 12 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este lunes 27 de abril desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver ADT vs Los Chankas?

El partido ADT vs Los Chankas, por la jornada 12 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de ADT vs Los Chankas

ADT: Solis; Gómez, Soto, Pérez, Ojeda; Alvino, Guivin; Rojas, Mazzo, Cedrón y Bauman.

Solis; Gómez, Soto, Pérez, Ojeda; Alvino, Guivin; Rojas, Mazzo, Cedrón y Bauman. Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Pimienta, Rizzo, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero.

¿Cómo ver ADT vs Los Chankas por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de ADT vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas no tienen a un claro favorito para el partido entre ADT y Los Chankas.

Betsson: gana ADT (2,80), empate (2,68), gana Los Chankas (2,90)

Betano: gana ADT (2,62), empate (3,00), gana Los Chankas (2,90)

Bet365: gana ADT (2,63), empate (2,88), gana Los Chankas (2,80)

1XBet: gana ADT (2,72), empate (2,81), gana Los Chankas (2,81)

Coolbet: gana ADT (2,78), empate (2,92), gana Los Chankas (2,72)

Doradobet: gana ADT (2,83), empate (2,80), gana Los Chankas (3,00).

¿En qué estadio juegan ADT vs Los Chankas?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Unión Tarma. Este escenario tiene capacidad para 9.000 espectadores.

Últimos partidos de ADT

El conjunto de Tarma viene cumpliendo una temporada irregular, con apenas dos triunfos en lo que va del año.

FC Cajamarca 2-2 ADT | 18.04.26

ADT 0- 1 Alianza Lima | 14.04.26

| 14.04.26 Cienciano 3 -2 ADT | 3.04.26

-2 ADT | 3.04.26 ADT 1-1 Melgar | 20.03.26

Sport Huancayo 0-1 ADT | 14.03.26.

Últimos partidos de Los Chankas

Estos son los duelos más recientes que tuvo el conjunto de Andahuaylas en el presente Torneo Apertura.